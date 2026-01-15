Continúa la probabilidad de lluvias en el valle de Toluca

Este jueves, el valle de Toluca amaneció con temperatura de 4 grados, con pronóstico de temperatura mínima de 3 grados. Esperemos un día con cielo nublado, con bruma por la mañana.

La temperatura máxima en el valle de Toluca será de 16 grados, con ambiente frío. Tendremos vientos de dirección norte y noreste con velocidad de 10 a 15 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvias es de 50 por ciento.

Cielo nublado, pronóstico para el valle de Toluca (Foto: SMN).

Para el estado de México, condiciones de cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Por la mañana ambiente frío a fresco en la región, así como ambiente muy frío con heladas y posibles bancos de niebla en zonas altas. Durante la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos; dichas lluvias podrían acompañarse con descargas eléctricas.

La temperatura mínima en el estado de México será de 0 a 2 grados y la máxima de 16 a 18 grados. Tendremos viento del oeste y suroeste de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora.

El frente frío 28 está acompañado de lluvias

Se prevé que el frente frío número 28 recorra rápidamente el sureste mexicano y la península de Yucatán, continuará interactuando con una vaguada en altura sobre el golfo de México, generando de intervalos de chubascos a lluvias puntuales muy fuertes en ambas regiones, con lluvias puntuales intensas en regiones de Chiapas y Tabasco.

El frente frío 28 genera lluvias en México (Foto: SMN).

La masa de aire polar que impulsará al frente mantendrá el ambiente frío a gélido con heladas al amanecer sobre entidades de la mesa del norte y la mesa central, bancos de niebla en zonas montañosas del centro, oriente y sureste del país, así como evento de “norte” con rachas de 80 a 100 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec, rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en el litoral de Veracruz, y rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

El ingreso de aire cálido y húmedo proveniente del océano Pacífico ocasionará lluvias y chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el occidente, centro y sur del territorio nacional, incluido el Valle de México.

Comentarios

comentarios