Continúa regular la calidad del aire en el Valle de Toluca

La calidad del aire es regular en el valle de Toluca en los municipios de Toluca, Metepec y San Mateo Atenco, de acuerdo con la Red Automática de Monitoreo Atmosférico del Valle de Toluca, dado que los niveles de contaminación por partículas suspendidas alcanzaron las 61 unidades en el reporte más reciente.

Calidad del aire de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT)

En el reporte se detalla que registra una concentración de PM10 con 61 puntos. En materia de PM2.5, se registran 72 unidades.

La contaminación por ozono se mantiene en niveles de calidad del aire Buena, con un valor máximo de 28 unidades de este contaminante.

La Red Automática de Monitoreo Atmosférico del Valle de Toluca, dependiente de la Secretaría del Medio Ambiente estatal, señaló que la calidad del aire regular permite “llevar a cabo actividades al aire libre”.Aunque advierte que existen “posibles molestias en niños, adultos mayores y personas con enfermedades”.

La Red de Monitoreo Atmosférico del Valle de Toluca se compone de siete estaciones de monitoreo, que se ubican en San Mateo Oxtotitlán,Toluca Centro, Metepec, Ceboruco, San Mateo Atenco, Aeropuerto y San Cristóbal Huichochitlán.

Comentarios

comentarios