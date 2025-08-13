Continúan abiertas nueve convocatorias y dos premios de Ibermúsica

Con el propósito de difundir la diversidad musical iberoamericana y la generación de nuevos públicos, han sido abiertas las convocatorias del Programa de Fomento de las Músicas Iberoamericanas, conocido como Ibermúsicas, a través del financiamiento de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Uruguay y Venezuela.

En México, Ibermúsicas está a cargo de la Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y mediante la convocatoria ofrecen nueve líneas de apoyo para la producción musical y dos premios de composición.

Las líneas de apoyo son Ayuda a la circulación de profesionales de la música; Ayuda a la programación musical; Ayuda a artistas e investigadores para residencias; Ayuda a instituciones para residencias; Ayuda a la especialización y el perfeccionamiento artístico y técnico; Ayuda a proyectos virtuales; Ayuda a la promoción del repertorio iberoamericano; así como Premio Ibermúsicas de canción para las infancias; Premio Ibermúsicas de composición de obra para banda sinfónica. Además, incluye la Convocatoria especial Ibermúsicas – Mid Atlantic Arts y la Convocatoria especial Ibermúsicas – Emilia-Romagna.

José María Serralde, coordinador Nacional de Música y Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, explicó en entrevista para Así Sucede que este programa forma parte de un conjunto de iniciativas de cooperación internacional.

«Programas de cooperación internacional hay muchos pero este en particular nos interesa mucho platicarlo con ustedes,con la audiencia pero sobre todo con la comunidad musical. Este es un conjunto de convocatorias, son nueve convocatorias y dos premios que están destinados a intérpretes en música, de cualquier género musical, compositoras; compositores; creadoras; creadores; productores; productoras; programadores; programadoras de música en sus espacios», precisó.

Entre los apoyos, destaca el otorgado en la Categoría Mid Atlantic Arts, la cual consiste en el trámite de visa de trabajo musical en Estados Unidos.

Al ser nueve las convocatorias, cada una tiene un fecha de cierra distintos, siendo la más próxima la Categoría Mid Atlactic Arts que cierra en próximo 15 de septiembre, mientras que el resto cerrará registro en octubre próximo.

La convocatoria del Programa de Fomento Musical Ibermúsicas está disponible en la página www.ibermusicas.org

