Continúan candidatas a la gubernatura con actividades de campaña

En la actividad de las candidatas a la gubernatura del estado de México, Delfina Gómez visitó el municipio de Nopaltepec, donde habló del campo, referente a que hay muchos intermediarios que se deben determinar, por la venta de los productos de los campesinos, ya que estos no tienen ganancia y son los intermediarios quienes obtienen la mayor parte, además, los campesinos tienen otro problema que tiene que ver con que no tienen documentos de sus tierras.

“Pero primero lo que les tenemos que dar, es la legalidad de lo que es su tenencia de tierra, hay muchos campesinos que todavía no tienen un documento que les avale que tienen esa propiedad, y llegan algunos a quitarle sus predios, a quitarle sus pequeñas tierras, porque no tienen un documento; pero no solamente es con nuestros campesinos, también nos hemos dado a la tarea de revisar que también en las cabeceras, hay muchos de los ciudadanos que no tienen escrituras de lo que son sus propiedades”.

Afirmó que para darle legalidad a sus tierras estarán realizando jornadas de regularización, ya que hay personas que fallecen y dejan a sus deudos sin escrituras, pero eso sí, con muchos problemas. Mañana la candidata de Morena, PT y el Partido Verde Ecologista, tendrá actividad en el municipio de Chalco en lo que será su ‘Primer foro de propuestas del pueblo para el cambio’.

Por su parte Alejandra del Moral manifestó ser de izquierda durante el 34 aniversario del Partido de la Revolución Democrática, y que en el estado de México, será el resurgimiento de ese instituto político.

“No queremos cualquier triunfo, queremos un triunfo contundente, queremos que el PRD vuelva a ser el pilar de la izquierda mexicana, esa izquierda congruente, fiel a sus principios, queremos cerrarle la puerta a los falsos profetas, el renacimiento del PRD, el renacimiento de la izquierda empieza aquí en el Estado de México; ustedes y yo tenemos una responsabilidad que es establecer el primer gobierno de coalición en la historia de este país”.

Dijo que avanzan porque los une la defensa de la pluralidad de las familias y también la verdadera izquierda, que mientras Morena destruye, el PRD rescata; además reconoció que su corazón es de izquierda democrática, incluyente, organizada y constructiva.

También tiene actividad en el municipio de Axapusco y Otumba.

