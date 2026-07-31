Continúan las vacaciones y Toluca ofrece estás actividades 

Este fin de semana la Secretaría de Cultura y Turismo del estado de México llevará a cabo la edición correspondiente al mes de julio del Festival Cultural TransformArte, en esta ocasión la temática será El Circo por lo que este sábado y domingo habrá talleres; funciones de teatro; funciones de cine con esta temática. Las actividades se realizarán en Centro Cultural Mexiquense de Toluca de manera gratuita.

El Parque Ecológico Zacango ofrece un curso de verano en el que niños y niñas tienen contacto con los habitantes de ese espacio, además participan en distintas actividades (Foto: Especial).

La Cineteca Mexiquense tendrá diversas funciones gratuitas a lo largo de este fin de semana. Mañana sábado primero de agosto se proyectará la película animada ‘Bee Movie’ a las 12:30 horas y a las 14:35 horas habrá función de ‘Volando a casa’. En tanto, el domingo 2 de agosto a las 12:30 horas se proyectará la selección oficial de Ajolotín. El primer Festival de Cine Infantil en el Estado de México.

El Museo de Ciencias Naturales del Estado de México impartirá un Curso de Senderismo Básico este sábado primero de agosto a partir de las 12 del día. En él, los asistentes conocerán las técnicas escenciales para recorrer senderos de forma segura y responsable. La entrada es libre. Cabe mencionar que el museo de ubica en el Cerro de El Calvario en Toluca.

El Parque Ecológico Zacango es otra de las atracciones ubicadas en el valle de Toluca. Es un espacio que alberga distintas especies de animales en el municipio de Calimaya. El horario de visita es de lunes a domingo de 10 de la mañana a cinco de la tarde. La entrada para adultos es de cien pesos, niños menores de 11 años pagan 50 pesos y niños con menos de un metro de altura entran gratis.

El Planetario de Toluca tiene cuatro funciones diarias en distintos horarios, desde las 11 de la mañana. Los títulos que se proyectan son ‘Zula, la gran aventura climática’; ‘Dos pequeñas piezas de cristal’; ‘Arqueo Astronomía Mexica’; ‘Odisea tortuga’ y ‘Al filo de la oscuridad’. El costo general es de 52 pesos y niños pagan 26 pesos.

Y la cartelera de cine comercial está conformada por títulos como ‘Spiderman: un nuevo día’; ‘La odisea’; ‘Toy Story 5’; ‘Minions vs monstruos’; ‘La Invitación’; ‘Impacto mortal’; ‘La negociación», entre otros.

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