Continuan trabajos de pavimentación en la avenida Lombardo Toledano en Toluca

El Gobierno municipal que encabeza el alcalde Ricardo Moreno mantiene los trabajos de pavimentación en la avenida Lombardo Toledano, para beneficiar a miles de habitantes y asegurar la movilidad y conectividad de la zona nororiente del municipio.

Avanzan las labores en horarios extendidos, en beneficio de miles de usuarios de la zona nororiente del municipio (Foto: Especial).

El presidente municipal, Moreno Bastida, mantiene el ritmo de las labores en horarios extendidos en esta vialidad que atraviesa las delegaciones San Pedro Totoltepec, San Mateo Otzacatipan y Santa María Totoltepec, beneficiando de manera directa a más de 116 mil 600 habitantes, además de mejorar el rodamiento de transporte público y privado, para garantizar la reactivación de actividades comerciales en el área, por el momento los automovilistas ya pueden transitar del tramo de la calle Alberto Einstein y avenida Independencia.

Actualmente, brigadas realizaron tareas entre la calle Revolución y avenida Independencia, en la delegación Santa María Totoltepec, donde se lleva a cabo la demolición del concreto y guarniciones; fresado y tendido de la carpeta asfáltica; re-nivelación de rejillas pluviales, pozos de visita y cajas de válvulas; construcción de reductor de velocidad, banquetas y finalmente balizamiento de la vialidad.

Para hacer posible esta obra, se coordinó previamente con vecinas y vecinos, así como con autoridades auxiliares de la delegación, a fin de realizar trabajos complementarios fundamentales, entre ellos la introducción de una red de agua potable, lo que permitirá garantizar mejores servicios y evitar futuras afectaciones a la nueva carpeta asfáltica.

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