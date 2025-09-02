Contra la violencia: el reto también es de los hombres

Se dio a conocer que el gobierno del estado de México recibirá un subsidio federal por cuatro millones 830 mil pesos para fortalecer las acciones de prevención de la violencia en los 11 municipios con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género entre los que se encuentra Toluca.

Se trata de ayuda sicológica a hombres, sesiones individuales y grupales para agresores, talleres en escuelas y obras de teatro. Desde luego que esto ayuda pero también está la parte individual mediante la identificación y el rechazo de actitudes, comportamientos y situaciones de agravio a la mujer. Se tiene que acabar con esa idea de superioridad del hombre en relación con el sexo opuesto y el control y dominio que se quiere ejercer sobre las féminas en la vida cotidiana, la sexualidad y lo laboral.

Los hombres tienen que poner en práctica el autoconocimiento y la autocrítica, evitar respuestas defensivas sobre la violencia y asumir la responsabilidad de su forma de pensar y actos. De no poder solos se tiene que buscar ayuda profesional.

Las ideas machistas dañan a la par a los hombres porque solo están actuando bajo estereotipos y con la presión de ser siempre fuertes, autoritarios y provocadores que llevan al consumo excesivo de alcohol y otras sustancias.

La mujer tiene dignidad y autonomía. Ya basta de ambientes de agresividad.

