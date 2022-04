Contraen nupcias 2 Mil 813 parejas en caravanas por la justicia cotidiana

La mexiquense María del Carmen Guadarrama Lezama y Ricardo Montilla Cardona, originario de Colombia, contrajeron matrimonio civil en las Caravanas por la Justicia Cotidiana.

(Foto: especial).

Tras un largo periodo juntos, no habían formalizado su unión debido a la falta de tiempo para recabar los documentos necesarios de Ricardo, no obstante, el amor y la ilusión de contar con la certeza legal que brinda el matrimonio civil los motivó a visitar las Caravanas por la Justicia Cotidiana.

“Creo que fue un paso que queríamos hacer y pues ya lo logramos, estamos bien, estamos contentos”, dijo María del Carmen.

En tanto, Ricardo expresó su agradecimiento por la atención y el profesionalismo de cada persona servidora pública que labora en este programa de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, que acerca 90 trámites y servicios gratuitos para que las y los mexiquenses puedan consolidar sus proyectos de vida.

“Me pareció muy interesante, muy apropiado, este tipo de Caravanas no existe o no la he visto en mi país y me pareció genial porque a veces aprovechan la facilidad que da esto, a tener que ir a esperar o esperar con citas y hay que esperar más tiempo.

“Me gustó mucho, a mí me pareció muy agradable la forma de llegar a la gente y llegar a la comunidad por medio de las Caravanas, me gustó mucho”, agregó Ricardo.

Desde octubre de 2019 a la fecha, a través de las Caravanas se han celebrado un total de 2 mil 813 matrimonios gratuitos, de los cuales 729 se celebraron durante el primer trimestre de este año.

Para contraer matrimonio en las Caravanas por la Justicia Cotidiana se necesita presentar una identificación oficial vigente y acudir al módulo del Registro Civil donde se brinda a los usuarios acta de nacimiento y CURP, posteriormente los contrayentes pasan al módulo de Salud para que se realicen los exámenes prenupciales sin ningún costo.

