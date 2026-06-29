Contraloría del Congreso investiga a alcalde de Metepec por presunto abuso de funciones

La Contraloría del Poder Legislativo del estado de México investiga al alcalde de Metepec, Fernando Flores Vilchis, tras el incidente en el club deportivo La Asunción, donde ingresó acompañado de personal armado y patrullas. Aunque inicialmente el edil argumentó que intervino para mediar en una riña entre particulares, posteriormente reconoció que se trató de un altercado meramente familiar.

(Foto: Jimena Ruelas).

Hasta ahora, sólo se ha recibido una denuncia formal, aunque el contralor Juan José Hernández Vences aclaró que las que vayan llegando se integrarán al mismo expediente.

La investigación se enfrenta a que la evidencia está en manos de particulares y del propio municipio. El contralor señaló que se solicitaron videos para corroborar lo difundido en redes sociales, y, al tratarse de videos particulares, la Contraloría no puede presionar a sus dueños para que los entreguen y espera que lo hagan voluntariamente. También se solicitaron grabaciones de cámaras públicas en la vía.

El municipio de Metepec tampoco ha entregado la información solicitada. Hernández Vences indicó que la Contraloría busca determinar si las personas que acompañaban al alcalde eran servidores públicos o personal contratado por él, y si las patrullas utilizadas eran vehículos oficiales.

“Al municipio ya se lo solicitamos, no nos los han entregado, yo creo que por obvias razones, pero vamos a tener que apretar ahí”, afirmó.

De comprobarse ambos puntos, se podría acreditar abuso de funciones y uso indebido de bienes públicos. Estimó que el proceso podría resolverse en semanas.

El Ministerio Público trabaja de forma paralela la vertiente penal, mientras la Contraloría se concentra exclusivamente en la responsabilidad administrativa.

«En dado caso que configuremos una falta grave, la tendríamos que mandar al Tribunal de Justicia Administrativa y ellos son los que impondrían la sanción», concluyó.

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