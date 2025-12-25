Contraloría del Congreso reporta 769 expedientes de investigación en 2025

En su informe de actividades, la Contraloría del Poder Legislativo informó que, durante el periodo de enero a diciembre de 2025, se registraron 769 expedientes en el rubro de Procedimientos de Investigación, de los cuales 395 permanecen en trámite y se distribuyen entre cuatro autoridades investigadoras: “A” y “B” en Toluca, y “C” y “D” en Naucalpan y Chalco.

(Foto: Informe Contraloría).

Adicionalmente, 109 expedientes fueron turnados a substanciación para el inicio del Procedimiento de Presunta Responsabilidad Administrativa (PRA), mientras que 577 expedientes fueron concluidos, en su mayoría con determinación de archivo.

Por su parte, la Dirección de Substanciación reportó que, de los 109 expedientes recibidos por parte de la autoridad investigadora, se resolvieron 85 asuntos, incluyendo expedientes de ejercicios anteriores, y 69 permanecen en trámite, también considerando casos de años previos. Asimismo, se recibieron 17 recursos administrativos y se registraron dos juicios de amparo.

Al inicio del ejercicio 2025 existían 46 expedientes en trámite de años anteriores. De estos, 416 expedientes corresponden al Poder Legislativo, de los cuales 415 se iniciaron de oficio y uno por denuncia. En cuanto a la Elección Popular Municipal, se registraron 23 expedientes, de los cuales 12 iniciaron de oficio y 11 por denuncia.

La Autoridad Substanciadora radicó 365 expedientes de Investigación por Presunta Responsabilidad Administrativa, de los cuales dos corresponden a faltas graves relacionadas con conflicto de interés y fueron remitidos al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Los 363 restantes se relacionan con situación patrimonial, evolución patrimonial y conflicto de interés de personas servidoras públicas del Poder Legislativo y de elección popular municipal: 352 del Poder Legislativo y 11 de elección popular municipal.

En 151 expedientes no se encontró responsabilidad administrativa, por lo que la autoridad investigadora se abstuvo de iniciar procedimiento; en contraste, en 202 expedientes sí se dio inicio al Procedimiento de Responsabilidad Administrativa.

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