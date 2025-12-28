Contraloría Legislativa habilita denuncias electrónicas

La Contraloría del Poder Legislativo del estado de México cuenta con una plataforma digital que permite a la ciudadanía presentar quejas y denuncias en contra de presidentes municipales, síndicos, regidores, diputadas, diputados y servidores públicos adscritos al Poder Legislativo estatal, con el objetivo de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.

A través de la ventanilla electrónica disponible en el sitio web oficial

https://contraloriadelpoderlegislativo.gob.mx/denuncia, o mediante códigos QR instalados en los palacios municipales, las personas pueden presentar denuncias sin la necesidad de trasladarse físicamente, lo que facilita el acceso a este mecanismo.

Las denuncias vía digital se pueden realizar en la Contraloría de la Legislatura (Foto: Archivo).

El sistema de denuncia electrónica permite dos modalidades. La primera es la denuncia anónima, mediante la cual la persona denunciante no está obligada a proporcionar datos personales, únicamente debe describir los hechos o conductas que considera irregulares. La segunda modalidad permite a la ciudadanía identificarse, proporcionando sus datos personales junto con información detallada que sustente la queja o denuncia presentada.

La Contraloría informó que, durante el periodo de enero a diciembre de 2025, se recibieron un total de 361 quejas y denuncias a través de este sistema digital. Tras su revisión, se determinó que 201 de ellas no se encontraban dentro de las facultades del órgano, por lo que no pudieron ser atendidas por esta instancia.

Las denuncias que sí cumplen con los requisitos y corresponden a las facultades de la Contraloría son canalizadas para su análisis e investigación, conforme a los procedimientos establecidos en la normatividad vigente. En caso de acreditarse alguna irregularidad, se informa a las autoridades correspondientes para la determinación de responsabilidades administrativas.

Con este mecanismo, la Contraloría del Poder Legislativo busca fomentar la participación ciudadana, promover una cultura de legalidad y fortalecer los mecanismos de vigilancia sobre el desempeño de las y los servidores públicos, contribuyendo así al combate a la corrupción y al fortalecimiento institucional en el estado de México.

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