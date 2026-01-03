Contraloría Legislativa impulsa programas para prevenir irregularidades en ayuntamientos del estado de México

Con el objetivo de prevenir conductas contrarias a la ley en los ayuntamientos del estado de México, la Contraloría del Poder Legislativo implementó dos programas dirigidos a servidores públicos municipales, enfocados en el fortalecimiento de la legalidad y el correcto funcionamiento de la administración local.

El cabildo del ayuntamiento de Toluca en sesión (Foto: Especial).

El primer programa corresponde a las Sesiones de Cabildo y tiene como finalidad verificar que el presidente municipal convoque a sesión al menos una vez cada ocho días. Asimismo, se supervisa que los integrantes del cabildo asistan a las sesiones para las que fueron convocados, que firmen las actas correspondientes y que los ayuntamientos realicen sesiones de cabildo abierto por lo menos de manera bimestral.

De acuerdo con la normativa, a las sesiones de cabildo deben asistir los integrantes del Ayuntamiento, entre ellos el presidente municipal, síndicos y regidores, además del secretario del Ayuntamiento, quien es el encargado de dar fe y levantar el acta correspondiente. En algunos casos, también pueden participar titulares de áreas municipales o ciudadanos invitados para tratar asuntos específicos. Para que la sesión sea válida, es indispensable contar con el quórum legal, es decir, la mitad más uno de los integrantes del cabildo.

El segundo programa, denominado “Titulares”, consiste en verificar que los integrantes del Ayuntamiento cumplan con la obligación de nombrar como titulares de la Administración Pública Municipal a personas que reúnan los requisitos establecidos en la Ley Orgánica Municipal y en otras disposiciones legales aplicables.

Ambos programas buscan reforzar la legalidad, la transparencia y el adecuado desempeño de las funciones municipales, así como prevenir posibles faltas administrativas en el ejercicio del gobierno local.

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