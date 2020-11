Convierten alcantarillas en arte urbano para crear conciencia y evitar tirar basura

El gobierno de Ecatepec puso en marcha el programa Adopta una Coladera, que pretende crear conciencia en la comunidad para no tirar basura en la vía pública y convertir las alcantarillas en arte urbano, con la participación de la población, sobre todo de los jóvenes.

(Foto: especial).

(Foto: especial).

(Foto: especial).

(Foto: especial).

(Foto: especial).

Entre los objetivos del programa destacan involucrar a los colonos en el cuidado y mantenimiento de la infraestructura hidráulica y generar un sentido de pertenencia de los habitantes con su colonia.

El presidente municipal Fernando Vilchis Contreras dio el banderazo de inicio del citado programa, que en su primera etapa arrancó en avenida Miguel Hidalgo, en la colonia del mismo nombre, que fue repavimentada por la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, con longitud aproximada de 626 metros lineales.

El edil recorrió la vialidad en compañía de habitantes de la zona y mientras caminaba recogió basura que encontró a su paso, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía para que acepten el programa Adopta una coladera, con el objetivo de que estén al pendiente de las alcantarillas de su comunidad y evitar así que se acumule basura en ellas.

“Aunque a veces nos cueste un poco de trabajo, hagamos un esfuerzo y un sacrificio para tener nuestras calles limpias, si nosotros dejamos esto (basura) nos va a durar cada vez menos nuestras obras (…), es un esfuerzo que tenemos que hacer todos juntos”, reiteró.

El programa Adopta una coladera está a cargo del Departamento de Cultura del Agua y Comunicación Social, del organismo Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec (Sapase), y en una primera etapa se aplicará en avenida Miguel Hidalgo, donde hay unas 70 alcantarillas, de las cuales 10 y cuatro pozos de visita fueron pintados por jóvenes de la comunidad, aunque se espera que se extienda poco a poco a diversas comunidades del municipio.

El programa pretende que se adopten coladeras ubicadas en áreas de afluencia de personas como plazas públicas, escuelas y mercados, entre otros espacios, ya que en esas zonas se genera la mayor cantidad de basura; sin embargo, cualquier alcantarilla o pozo de visita pueden ser adoptada por la población, para que diariamente las mantengan libres de basura.

Por ello, quienes deseen adoptarlas, deben reportarlo a los Consejos de Participación Ciudadana (Copaci) o representantes vecinales, quienes se pondrán en contacto con el área de Comunicación Social del Sapase para que se les indique el procedimiento a seguir.

Juan Bautista, jefe del Departamento de Cultura del Agua y Comunicación Social de Sapase, detalló que cualquier persona puede participar sin importar la edad, ya que el objetivo del programa es dar valor agregado al mobiliario urbano para que la ciudadanía tenga una segunda causa para mantenerlas limpias y evitar que la basura llegue al drenaje profundo y pozos de visita, lo que pudiera causar inundaciones.

Añadió que para la puesta en marcha del programa, los materiales serán proporcionados por Sapase, aunque durante la difusión del mismo a nivel municipal cada colectivo o artista solventará el costo de sus materiales y la decoración deberá apegarse a reglas específicas para evitar molestias a la ciudadanía.

“La decoración de las coladeras no podrá alterar en ningún sentido la forma o estructura material de la coladera, no podrá utilizarse ningún material que no sea pintura exclusivamente, la decoración que se pretenda realizar tendrá que ser informada, junto con un borrador del proyecto, al presidente de colonia o delegado para su autorización, no podrá fomentar la violencia, uso de drogas o temas políticos, ya que el objetivo es mejorar la apariencia urbana del entorno donde se realice”, explicó.

El área de Comunicación Social de Sapase llevará el control de todas y cada una de las coladeras que sean decoradas, para ser publicadas a través de las redes sociales del organismo, por lo que los artistas urbanos deben aceptar que la participación en el programa no generará derechos de propiedad intelectual.

Comentarios

comentarios