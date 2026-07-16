Convoca COPARMEX a mesa de diálogo para revisar Cobro de Descargas Residuales en Toluca

El Centro Patronal del Estado de México (COPARMEX Estado de México), convoco al Ayuntamiento de Toluca la instalación de una mesa de diálogo permanente para analizar y resolver, con justicia y equidad, la contribución de cada giro empresarial sobre el Cobro de Descargas Residuales en la capital del Estado de México.

Pagar 61 por ciento a un pequeño negocio es prácticamente matarlo.

El Presidente de COPARMEX Estado de México, Julián Niembro Rivera, acompañado de los dirigentes y representantes de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Toluca; la Confederación de Cámaras, Asociaciones y Agrupaciones Empresariales del Estado de México (CONCAEM); Patronato Pro Centro Histórico de Toluca; Unión de Estacionamientos del Valle de Toluca, y de la delegada municipal del Centro Histórico, expresó que ningún empresario se niega a cumplir con sus contribuciones, siempre que éstas se basen en principios de proporcionalidad y justicia.

“Yo creo que lo que hoy necesitamos es una mesa de diálogo permanente, donde puedan escucharnos directamente las autoridades, entender la mecánica de cada uno de los giros que hoy operamos en el municipio de Toluca, porque no todos son iguales y, sin duda, un restaurante en Paseo Tollocan no va a tener las mismas ventas que otro en el centro de Toluca, con la misma operación”, subrayó.

Advirtió que el dinero que se recauda actualmente por este concepto en el municipio es para pagar a la Federación, “desafortunadamente no es un presupuesto que se quede en el municipio y que se traduzca en obras y servicios para los habitantes de la capital del Estado de México”, precisó.

“Hoy pagar 61 por ciento a un pequeño negocio es prácticamente matarlo, no traemos ventas importantes, tenemos que apoyar al sector, tenemos que fortalecer el consumo interno, lo cual para COPARMEX siempre ha sido muy importante. Estamos convencidos que si fortalecemos el comercio interno vamos a fortalecer las arcas municipales, estatales y federales”, enfatizó Niembro Rivera.

Indicó que incentivar la actividad económica y proteger al sector productivo es el mejor mecanismo para combatir la pobreza, “y si no ayudamos –desde el gobierno– a facilitar y apoyar a este sector pues nos estamos suicidando. Hoy lo importante, la convocatoria y lo que pide COPARMEX al municipio de Toluca es una mesa permanente de diálogo”, reiteró.

Aclaró también que, en municipios aledaños, como Metepec, el trato es diferente para el cobro de las aportaciones por Descargas Residuales, por lo que exhortó al ayuntamiento de Toluca a actuar a favor de incentivar las actividades productivas, explorar tasas más acordes con las posibilidades reales de los contribuyentes y no castigar a un sector que está siendo muy afectado por las condiciones generales del mercado.

En tanto, José Pedraza Navarrete, a nombre de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Toluca, señaló que el cobro por descargas residuales debe aplicarse a todos los comercios y de todos los giros, pues existen negocios, sobre todo semifijos y ambulantes, que hacen uso de las redes para arrojar importantes cantidades de desperdicios, agua no tratada y no participan con esta obligación hacendaria.

Verónica Valdés, a nombre de la CONCAEM, observó que estos cobros se están haciendo prácticamente a los negocios del centro de Toluca, pero a miles de unidades económicas de colonias y barrios de la capital mexiquense, ni siquiera se les aplica una tasa básica.

Norma Flores, Primera Delegada del Centro Histórico de Toluca, indicó que la clasificación de los giros comerciales es desproporcionada, pues hasta el momento se cobra lo mismo a una pequeña fonda que a una plaza comercial, y en ambos el uso del agua no es equiparable.

Finalmente, James Marín Noriega, Presidente del Patronato Pro Centro Histórico de Toluca, confió en una respuesta pronta del Presidente Municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, quien –dijo—siempre ha demostrado sensibilidad política, por lo que confió en que se alcance un acuerdo favorable para todos los involucrados.

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