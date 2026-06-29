Convoca FONART a participar en Concurso Nacimientos Mexicanos 2026

Continúa abierta la convocatoria para participar en la trigésima edición del Concurso Nacional de Nacimientos Mexicanos, organizado por el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART); el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y Fomento Cultural BANAMEX. Es uno de los concursos con mayor tradición que reconoce y promueve el trabajo de los maestros artesanos mexicanos.

Cabe recordar que, en 2025, el estado de México fue la entidad con mayor número de participantes y galardonados, artesanos de municipios como Villa de Allende; Metepec; San Salvador Atención y San Antonio La Isla obtuvieron algunos de los primeros lugares.

La convocatoria está dirigida a los artesanos y artesanos que elaboran nacimientos navideños con técnicas; materiales y diseños tradicionales; así como nuevas propuestas que conserven técnicas y elementos tradicionales y que puedan ser incluidas en algunas de las 12 categorías que establece la convocatoria y que son: Barro libre de plomo; Barro Vidriado; Textiles; Madera; Fibras vegetales; Cartonería; Pintura popular; Cerería; Metalistería y orfebrería; Miniaturas; Cantería y lapidaria y Materiales Diversos.

En entrevista para Así Sucede, Sonya Santos, directora general de FONART, destacó que el estado de México es una de las entidades con mayor participación en el Concurso Nacional de Nacimientos Mexicanos con creaciones de artesanos de diversos municipios y de materiales diversos, nacimientos que van desde el tradicional barro hasta figuras textiles.

“Metepec siempre está entre los premiados con sus nacimientos, pero no solamente Metepec porque también tenemos los bordados de San Felipe del Progreso que se han llevado también premios con estas miniaturas que hacen de puntadas que a veces ni con lupa se pueden ver, estas bellezas que han trascendido con los años y que también se llevan premios. Creo que el estado de México ha sido una región muy importante para este premio y muchos otros, por supuesto. Pero este en especial tiene una tradición muy arraigada”, señaló.

Cabe recordar que, en 2025, el estado de México fue la entidad con mayor número de participantes y galardonados, artesanos de municipios como Villa de Allende; Metepec; San Salvador Atención y San Antonio La Isla obtuvieron algunos de los primeros lugares en distintas categorías por sus nacimientos.

Este año por ser la trigésima edición del concurso se otorgará el Premio Conmemorativo “30 Años Nacimientos Navideños Mexicanos”; el cual será entregado a la creación elegida por el jurado calificador y cuyo creador recibirá 75 mil pesos. Habrá también tres premios especiales con los que se otorgarán 40 mil pesos cada uno. De igual forma, el primer lugar de cada una de las 12 categorías recibirá 25 mil pesos; los 12 segundos lugares recibirán 20 mil y los 12 terceros lugares recibirán 17 mil pesos. En tanto, habrá cuatro menciones honoríficas a las que se entregarán nueve mil pesos, cada una.

La convocatoria para participar en el Concurso Nacional de Nacimientos Mexicanos 2026 estará abierta hasta el 25 de septiembre y los ganadores serán dados a conocer el primero de noviembre próximo y posteriormente serán exhibidas en el Complejo Cultural Los Pinos. La convocatoria puede consultarse en la página de la Secretaría de Cultura federal.

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