Convoca gobierno estatal a participar en el Premio IAPEM a la Gestión Municipal 2026

Con el propósito de fortalecer las capacidades institucionales y promover la mejora continua de la gestión pública, prioridades de la Maestra Delfina Gómez Álvarez, el Gobierno del Estado de México convoca a la 10ª edición del Premio IAPEM a la Gestión Municipal 2026.

Va dirigido a las administraciones municipales y programas intermunicipales del estado de México (Foto: Especial).

Este reconocimiento, que otorga la Secretaría de Finanzas, encabezada por Oscar Flores Jiménez, mediante el Instituto de Políticas Públicas del Estado de México y sus Municipios (IAPEM), está dirigido a las administraciones públicas municipales y programas intermunicipales que desarrollen políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de la población, mediante acciones alineadas al Plan de Desarrollo del Estado de México 2023-2029; a consolidar los servicios públicos municipales establecidos en el artículo 115 constitucional, y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Instituido en 2015, dicho Premio se ha consolidado como un mecanismo para identificar, evaluar y difundir experiencias exitosas de gestión pública local. A lo largo de nueve ediciones, se han registrado 433 proyectos presentados por ayuntamientos mexiquenses.

Los proyectos participantes podrán inscribirse en seis categorías: Fortalecimiento institucional y marco jurídico; Salud, bienestar social y atención a grupos vulnerables; Innovación tecnológica y transformación digital; Medio ambiente, agua y sostenibilidad; Desarrollo económico, empleo y competitividad; así como Intermunicipal.

El proceso de evaluación se llevará a cabo en dos etapas: en la primera, el jurado calificador revisará la documentación de los proyectos inscritos. En la segunda, se realizarán visitas a los ayuntamientos mejor evaluados para comprobar en campo la implementación, operación y resultados de las iniciativas.

Por quinto año consecutivo, se contempla el Distintivo IAPEM-MUJER, que reconoce proyectos que contribuyen al cumplimiento del Objetivo 5 de la Agenda 2030, relacionado con la igualdad de género, mediante acciones orientadas a la equidad y el empoderamiento de las mujeres.

La convocatoria está disponible en https://acortar.link/HKqC7r; el cierre de registro será el 27 de agosto de 2026 a las 23:59 horas. Los resultados se darán a conocer el 27 de noviembre de 2026 a través del portal oficial del IAPEM.

Las y los interesados pueden solicitar información vía telefónica en el número 722 213 4672, extensión 116, o a través del correo electrónico: [email protected].

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