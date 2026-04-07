Convocan a niños y adolescentes a conformar la Orquesta Sinfónica Infantil de México

El sistema nacional de Fomento Musical ha abierto la convocatoria para conformar la Orquesta Sinfónica Infantil de México 2026. Cada año, se lleva cabo una selección de niños y adolescentes que formarán parte de la orquesta, su campamento de estudio y su gira nacional.

Serán 140 los jóvenes músicos que serán seleccionados para integrar la orquesta; cabe mencionar que la convocatoria está dirigida a niños y adolescentes de entre ocho y 17 años que toquen algún instrumento (Foto: Especial).

Serán 140 los jóvenes músicos que serán seleccionados para integrar la orquesta; cabe mencionar que la convocatoria está dirigida a niños y adolescentes de entre ocho y 17 años que toquen algún instrumento sinfónico. Los seleccionados obtendrán una beca para cubrir los gastos de traslado y estancia en el campamento de estudio y la gira que se realizarán entre julio y agosto próximos.

En entrevista para Así Sucede, Roberto Rentería, titular y director del Sistema Nacional de Fomento Musical y de la Orquesta Sinfónica Infantil de México, indicó que en cada edición de la convocatoria para conformar a la OSIM, el estado de México es una de las entidades con mayor número de integrantes.

“Siempre es un gusto tener chicos postulantes del estado de México. Siempre suele ser el estado con mayor participación o representación de esta orquesta, o alguno de los estados que tiene mayor participación; niñas y niños que vienen de la parte de Texcoco, de la zona de Valle de Bravo, hay muchos músicos en esas regiones, Toluca también es uno de los puntos más importantes y siempre suele el estado de México uno de los estados con mayor representatividad”, señaló.

Este año, el campamento de estudio de la Orquesta Sinfónica Infantil de México será en el estado de Morelos y se realizará en las últimas dos semanas de julio con clases a cargo de maestros especializados en cada uno de los instrumentos; talleres de restauración de instrumentos; actividades lúdico-recreativas; entre otras actividades. Posteriormente, la orquesta realizará una gira con conciertos en seis estados del país que serán anunciados próximamente.

La convocatoria para conformar la Orquesta Sinfónica Infantil de México 2026 abrió el 15 de marzo y cerrará el 31 de mayo. Los resultados serán publicados el 10 de junio próximo. La convocatoria está disponible en la página del Sistema Nacional de Fomento Musical.

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