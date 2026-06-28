Coordinan acciones de salud pública en la Zona Oriente del Edomex para combatir sobrepeso y embarazo adolescente

Como parte del Plan Integral para la Zona Oriente y de la estrategia nacional de medicina preventiva, el Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, reunió a autoridades estatales, federales y municipales para coordinar acciones orientadas a ampliar la prevención de enfermedades y fortalecer la promoción de la salud en esta región de la entidad.

Destacan el modelo mexiquense por incorporar la atención a personas con discapacidad y enfermedades crónicas. (Foto: Especial)

Durante la Mesa de Trabajo para la Integración de la Red Mexiquense de Municipios por la Salud y la Certificación de Municipios como Promotores de la Salud, se acordaron estrategias conjuntas para prevenir el embarazo adolescente, el sobrepeso, la obesidad, las adicciones y las enfermedades transmitidas por vectores.

La Secretaria de Salud, Celina Castañeda de la Lanza, señaló que este mecanismo permitirá impulsar estrategias conjuntas y consolidar un espacio permanente para el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre los gobiernos municipales. Autoridades estatales y municipales avanzan en la integración de la Red Mexiquense de Municipios por la Salud y en la certificación de municipios promotores de la salud, destacando el modelo mexiquense por incorporar la atención a personas con discapacidad y enfermedades crónicas.

El Director General de Políticas en Salud Pública del Gobierno de México, Daniel Aceves Villagrán, reconoció el trabajo realizado por el Estado de México al incorporar en esta estrategia acciones dirigidas a atender las necesidades de las personas con discapacidad y de quienes viven con enfermedades crónicas en los municipios con mayor concentración poblacional. Destacan el modelo mexiquense por incorporar la atención a personas con discapacidad y enfermedades crónicas, lo que representa un avance significativo en la atención integral de la salud.

Las autoridades participantes coincidieron en que la integración de la Red Mexiquense de Municipios por la Salud permitirá ampliar las acciones de prevención y control de enfermedades, fortalecer la capacidad de respuesta ante riesgos sanitarios y consolidar una coordinación permanente entre las instituciones de salud y los gobiernos municipales. En esta jornada participaron autoridades de los municipios de Nezahualcóyotl, Naucalpan, Chimalhuacán, Valle de Chalco, Ixtapaluca, Ecatepec, Texcoco y Chicoloapan, quienes también desarrollaron mesas de trabajo para obtener la certificación de Municipios Promotores de la Salud.

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