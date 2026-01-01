Crean atlas celular de alta resolución de la médula espinal lumbar en ratón

Investigadores del grupo de Neuroprotección Molecular del Hospital Nacional de Parapléjicos, centro perteneciente al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), en colaboración con la Universidad de Jaén, han elaborado un atlas transcriptómico integrativo de alta resolución del segmento lumbar de la médula espinal en ratón adulto. El trabajo, publicado en la revista científica BioTech, ofrece una cartografía detallada de la diversidad celular de esta región, crítica para el control motor y sensorial.

El estudio analizó más de 86,000 núcleos celulares procedentes de 16 muestras recogidas en cinco investigaciones previas. Mediante técnicas avanzadas de secuenciación de ARN y herramientas informáticas, el equipo logró distinguir todas las principales familias de células de la médula espinal, incluyendo neuronas, astrocitos, oligodendrocitos y microglía.

Además, se describieron 17 subtipos neuronales diferentes con un nivel de detalle sin precedentes. (Foto: Especial)

Una de las principales contribuciones metodológicas de este atlas es la inclusión sistemática de ARN no codificantes (ncRNA), como lncRNAs y pseudogenes, en los análisis de agrupamiento y marcadores celulares. Aunque estos ncRNA representan aproximadamente el 10% de la información registrada por célula, su expresión demostró ser altamente específica de determinados tipos celulares, actuando como marcadores clave para diferenciarlos con mayor precisión.

Los investigadores destacan que este recurso proporciona no solo una referencia del tejido sano, sino también datos y secuencias de comandos (scripts) reproducibles que podrán ser reutilizados en futuras investigaciones sobre lesión medular, estimulación epidural o enfermedades neurodegenerativas. El atlas se presenta como una herramienta de referencia para la comunidad neurocientífica internacional, facilitando el estudio de la plasticidad, la lesión y los procesos de regeneración en la médula espinal.

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