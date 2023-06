Crean con células madres modelos de embriones humanos

Científicos crearon modelos de embriones para ayudar a estudiar los misterios del desarrollo humano temprano, los problemas médicos que ocurren antes del nacimiento y por qué fracasan muchos embarazos.

Estos modelos están hechos de células madres, no de óvulos ni de espermatozoides, así que no pueden convertirse en bebés.

“Son lo suficientemente completos como para darte una idea de lo que puede estar sucediendo en el embrión durante el embarazo, pero no lo son tanto como para poder usarlos para la reproducción”, sostuvo Insoo Hyun, especialista en ética y director de ciencias de la vida en el Museo de Ciencias de Boston. “Simplemente no funcionará”.

El uso de modelos también evita la controversia de usar embriones reales en la investigación, agregó.

Varios grupos participan en el trabajo. Equipos con investigadores de Estados Unidos e Inglaterra compartieron su análisis en dos estudios publicados. Otros científicos en Israel y China publicaron resultados de su indagación a principios de este mes que aún no han sido revisados por colegas.

Mientras los modelos anteriores imitaban los prembriones, Hyun expuso que los recientes modelan un embrión después de implantarlo en el útero. Los de humanos reales pueden ser extremadamente difíciles de ver en esa etapa porque se entierran en ese órgano. Los modelos de cada equipo varían en las técnicas utilizadas y cuán completas son, puntualizó, y algunos reflejan no sólo el embrión, sino también los comienzos de la placenta y el saco vitelino.

Para estos modelos, los científicos usan un tipo de célula madre que es capaz de convertirse en muchos tipos diferentes de células o tejidos en el cuerpo. Pueden ser de embriones o reprogramados de tejidos adultos.

Los autores de un artículo de Nature describieron modelos que se asemejan a embriones humanos de nueve a 14 días después de la fertilización.

“Si podemos modelar experimentalmente este periodo, podremos comenzar a hacer preguntas sobre cómo ocurre el desarrollo humano en esas etapas muy tempranas que de forma normal están ocultas dentro del cuerpo de la madre”, señaló la autora Berna Sozen, quien estudia biología de células madres del desarrollo en Universidad de Yale.

Los científicos también podrán estudiar la falla embrionaria, los trastornos del desarrollo y la pérdida del embarazo, detalló Sozen.

En el otro artículo de Nature, Magdalena Zernicka-Goetz, experta en biología de células madres en el Instituto de Tecnología de California y la Universidad de Cambridge en Inglaterra, y sus colegas señalaron que su modelo refleja el desarrollo hasta 14 días después de la fertilización. Contiene tejidos embrionarios y otros que pueden producir estructuras que rodean al embrión, como la placenta y el saco vitelino.

Jacob Hanna, del Instituto de Ciencias Weizmann en Israel, autor de un artículo aún por revisar, afirmó, en un correo electrónico, que el modelo de su grupo también refleja el desarrollo del embrión humano hasta el día 14 después de la fertilización. Añadió que las estructuras incluyen todas las membranas del embrión, así como las de fuera de él.

Tanto Hanna como Zernicka-Goetz ayudaron antes a crear modelos de embriones de ratón.

Más adelante, Zernicka-Goetz sostuvo que los modelos de embriones humanos podrían usarse para explorar los efectos del medio ambiente y los productos químicos en el desarrollo temprano, incluso con el fin de generar tejidos utilizados en nuevos tratamientos médicos.

Sozen también prevé probar medicamentos en modelos de embriones y exponerlos a gérmenes, experimentos que no se pueden realizar en embarazadas.

Las pautas de la Sociedad Internacional para la Investigación de Células Madres determinan que los científicos no pueden poner ningún modelo de embrión humano en un útero humano o no humano. Durante décadas, la sociedad tuvo una “regla de 14 días” que guio a los investigadores sobre cuánto tiempo se pueden cultivar embriones reales en el laboratorio, que el grupo recomendó relajar bajo circunstancias limitadas en 2021. Pero debido a que los modelos no son embriones, no están sujetos a la regla.

Los expertos resaltaron que algunas personas tienen una idea equivocada acerca de estos modelos, pues creen que podrían crear embarazos, pero los obstáculos científicos lo impiden. Por ejemplo, no desarrollan una placenta adecuada. Incluso en el futuro, hay formas de protegerse contra los malos que quisieran tratar de crear embarazos a partir de modelos de embriones, aclaró Hyun, quien también es miembro del Centro de Bioética de la Facultad de Medicina de Harvard.

