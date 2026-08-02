Crean en Japón una cámara refrigerada personal de 8,000 euros para combatir la ola de calor

Una compañía japonesa especializada en producir neveras ha desarrollado una cámara de refrigeración personal llamada Do Hiemon Box, que ya se vende en Japón por 1.5 millones de yenes (aproximadamente 8,045 euros) como forma de hacer frente al insoportable calor que azota al archipiélago.

La Do Hiemon Box representa una solución innovadora para proteger a las personas del riesgo de sufrir un golpe de calor en un contexto de temperaturas extremas que afectan al archipiélago japonés. (Foto: Especial)

La empresa SDRS explicó que la cámara «nació del deseo de proteger a las personas —como trabajadores de fábricas, obras de construcción, personal y asistentes a eventos al aire libre— frente al riesgo de sufrir un golpe de calor». La cámara de refrigeración personal se vende en Japón por 8 mil euros para combatir las altas temperaturas.

Según la empresa, desde su lanzamiento en abril de 2026 se han vendido más de 150 ejemplares de la Do Hiemon Box, y SDRS aspira a que su invento se convierta en un elemento habitual en lugares como fábricas o grandes centros de producción. Más de 150 japoneses han gastado 8 mil euros para hacer frente a las altas temperaturas, adquiriendo esta cámara de refrigeración portátil.

Japón afronta desde hace días una fuerte ola de calor que está dejando temperaturas superiores a los 40 grados Celsius en varios puntos del país. Según datos preliminares de la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres nipona, 10,857 personas fueron trasladadas a hospitales por insolación entre el 13 y el 19 de julio, una cifra que duplica los registros de la semana anterior y marca la primera vez en el año que se superan los 10,000 evacuados en siete días. La ola de calor en Japón ha dejado 14 fallecidos y 321 pacientes en estado grave, con los mayores de 65 años representando el 60 por ciento de los afectados.

La Do Hiemon Box representa una solución innovadora para proteger a las personas del riesgo de sufrir un golpe de calor en un contexto de temperaturas extremas que afectan al archipiélago japonés.

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