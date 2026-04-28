Crean inteligencia artificial para detectar riesgo de dengue

Se trata de un algoritmo llamado EggCountATT, diseñado para contar automáticamente los huevos del mosquito que transmite la enfermedad.

Detectar un brote de dengue a tiempo puede hacer la diferencia entre contenerlo o dejar que se expanda. En ese escenario, investigadores en México desarrollaron una herramienta de inteligencia artificial que permite identificar zonas de riesgo de forma más rápida (Foto: Especial).

Hasta ahora, el monitoreo del mosquito Aedes aegypti se hace colocando ovitrampas, pequeños dispositivos donde el insecto deposita sus huevos.

El problema es que ese conteo suele hacerse a mano, con lupa o microscopio.

Esto implica que una persona revise muestra por muestra, lo que puede tardar horas o incluso días. Además, no siempre es exacto: dos personas pueden contar números distintos en la misma muestra.

¿Para qué sirve contar huevos?

Aunque puede parecer un detalle menor, el número de huevos es una señal clave.

Por ejemplo, si en una colonia se detecta un aumento repentino, eso indica que la población de mosquitos está creciendo y que podría venir un brote.

Con esa información, las autoridades pueden actuar antes: fumigar, limpiar criaderos o alertar a la población.

Más rápido y con menos margen de error

De acuerdo con la Secretaría de Salud, el sistema alcanza una precisión promedio del 92%, lo que reduce errores humanos y acelera el análisis.

En la práctica, esto significa que en lugar de esperar días para tener resultados, se puede saber casi en tiempo real qué zonas requieren atención.

La propia investigadora subrayó que la tecnología no sustituye al personal, sino que lo apoya, haciendo más eficiente su trabajo.

El desarrollo llega en un momento crítico. En América Latina, el dengue ha tenido un repunte importante en los últimos años.

Tan solo en 2024 se registraron más de 12 millones de casos, con países como Brasil, Argentina, Colombia y México concentrando la mayoría.

Comentarios

comentarios