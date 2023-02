Crean lentes de contacto inteligentes para diagnosticar y tratar el glaucoma

El glaucoma es una enfermedad ocular común en la que el nervio óptico funciona mal debido a un exceso de presión intraocular causado por la obstrucción del canal de drenaje en el ojo. Esta afección estrecha la visión periférica y puede conducir a la pérdida de visión en casos graves. Los pacientes con glaucoma tienen que controlar su presión intraocular durante toda la vida. La vigilancia y el control automáticos de la presión intraocular aumentada en estos pacientes mejorarían significativamente su calidad de vida.

Han desarrollado una lente de contacto inteligente que combina un sensor de presión intraocular y un sistema flexible de administración de fármacos para gestionar la medición de la presión intraocular aumentada y la administración de medicamentos (Foto: Especial).

Recientemente, un equipo de investigación de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Pohang (POSTECH) en Corea del Sur, ha desarrollado una lente de contacto inteligente que combina un sensor de presión intraocular y un sistema flexible de administración de fármacos para gestionar la medición de la presión intraocular aumentada y la administración de medicamentos.

Los sensores para medir la presión intraocular aumentada disponibles actualmente para pacientes con glaucoma no tienen la función de administrar la cantidad adecuada de fármaco en respuesta a los niveles de presión intraocular.

Las lentillas inteligentes desarrolladas por el equipo de Sei Kwang Hahn y Tae Yeon Kim, de la POSTECH, disponen de un sensor de presión intraocular que utiliza nanocables huecos de oro. Está integrado con un sistema flexible de administración de fármacos, un sistema inalámbrico de alimentación y comunicación, y un chip que sirve tanto para la monitorización como para el control de la presión intraocular aumentada en el glaucoma. En particular, el sensor de presión intraocular ha mostrado una alta sensibilidad a la tensión ocular, una excelente estabilidad química y plena biocompatibilidad. Además, el sistema flexible de administración de fármacos puede proporcionar la administración a demanda de timolol para mantener en niveles adecuados la presión intraocular. El timolol es un medicamento que se emplea para tratar el glaucoma de ángulo abierto y la hipertensión ocular.

Los investigadores demostraron con éxito que la lente de contacto inteligente detecta y trata la presión intraocular aumentada en tiempo real y libera la cantidad adecuada del fármaco para adaptarse al grado de presión intraocular aumentada en conejos con glaucoma.

En el futuro, la lente será probada en humanos. Si todo va bien, la nueva lente de contacto inteligente hará posible un tratamiento personalizado del glaucoma con la máxima eficacia y los mínimos efectos secundarios.

El equipo de Sei Kwang Hahn y Tae Yeon Kim expone los detalles técnicos de sus nuevas lentillas inteligentes, bajo el título “Wireless theranostic smart contact lens for monitoring and control of intraocular pressure in glaucoma”.

