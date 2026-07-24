Crean ropa inteligente que puede ponerse sola en solo 10 segundos

Investigadores de Corea del Sur y Estados Unidos desarrollaron una innovadora tecnología que permite que una prenda de vestir se coloque prácticamente sola sobre el cuerpo. El sistema emplea estructuras flexibles que se inflan con aire para mover la ropa y adaptarla al usuario en un lapso de unos 10 segundos, incluso si la persona está en movimiento.

(Foto: Especial).Investigadores de Corea del Sur y Estados Unidos desarrollaron una innovadora tecnología que permite que una prenda de vestir se coloque prácticamente sola sobre el cuerpo

Esta nueva tecnología presenta importantes aplicaciones prácticas para el futuro. Entre ellas, podría facilitar el uso de equipos de protección en situaciones de emergencia y ofrecer un valioso apoyo a personas que tienen movilidad reducida.

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