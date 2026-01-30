Crece economía del Edomex 1.2% al tercer trimestre de 2025

Al corte del tercer trimestre de 2025, la actividad económica del estado de México mostró una caída anual de 0.2 por ciento, producto del retroceso de las actividades industriales de 3.9 por ciento, mientras el sector primario creció 3.1 por ciento y el sector terciario aumentó 1.3 por ciento.

Durante el periodo enero a septiembre de 2025, el acumulado de la actividad económica estatal creció 1.2 por ciento, por el incremento en las actividades primarias y terciarias de 5.2 y 2.5 por ciento, respectivamente; por su parte, las secundarias se redujeron 2.4 por ciento.

Trabajador de la construcción (Foto: pexels)

En el tercer trimestre de 2025, las actividades primarias (agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza) reportaron un incremento anual de 3.1 por ciento. Con ello, el estado de México se situó en el lugar 15 a nivel nacional en estas actividades económicas.

Las actividades secundarias corresponden a los sectores dedicados a la industria de la minería, manufacturas, construcción y electricidad. La caída de 3.9 por ciento en estas actividades, ubicó al estado de México en el lugar 24 de las 32 entidades federativas.

Las actividades terciarias incluyen a los sectores que se dedican a la distribución de bienes, a operaciones con información o con activos, así como a servicios cuyo insumo principal es el conocimiento y la experiencia del personal. Asimismo, abarcan la recreación y el gobierno.

En el tercer trimestre de 2025, el estado de México registró una variación anual de 1.3 por ciento en estas actividades. En este rubro, se ubicó en el lugar 12 a nivel nacional.

En el agregado económico total, al corte del tercer trimestre de 2025, el estado de México se ubicó en el lugar 20 del crecimiento económico en el comparativo estatal.

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