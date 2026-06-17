85% de mexiquenses con acceso a internet

En México, el 86.1 por ciento de la población es usuario habitual de Internet, lo que representa 104.9 millones de personas de acuerdo con la Encuesta Nacional de Disponibilidad de uso de Tecnologías en los Hogares (Endutih).

(Foto: Especial).

La medición que se hace desde hace 10 años, revela que el incremento en el número de usuarios de Internet, servicios telefónicos, plataformas digitales y redes sociales ha incrementado de manera considerable a lo largo de los últimos años, el grupo de edad con un mayor acceso a Internet se establece entre los 15 y los 24 años con el 97.6% de la población, mientras que con el menor porcentaje de acceso se encuentra en la población de 75 años y más con el 30%, sin embargo, esta cifra ha crecido 10 veces en los últimos 10 años al pasar del 3 al 30 por ciento.

Graciela Márquez, presidenta del Inegi, señaló que la encuesta se llevó a cabo de agosto a octubre de 2025, con una muestra de 65 mil 057 viviendas, lo que brinda un panorama amplio sobre las ubicaciones, razones de conexión, acceso a Internet y usos que se da a las tecnologías de la información.

“Esta encuesta reafirma su relevancia sobre el camino que se ha recorrido y las brechas, que aún deben atenderse en el acceso a las tecnologías”.

En el caso particular del estado de México, este se ubica en la posición número 18 a nivel nacional en donde el 85.4% de la población tiene un acceso constante a Internet y al 80.2% de los hogares en territorio mexiquense tiene una conexión fija, las primeras exposiciones en materia de conectividad, las ocupan los estados de Nuevo León, Baja California, Quintana Roo, Ciudad de México, Baja California Sur y Nayarit, todos los casos superando el 90% de conexión.

Durante la conferencia de prensa dictada por el INEGI, Susana Pérez, directora de la Unidad de Estadística Económica del Instituto señaló que de las personas que tienen una conexión a Internet el 26.6% se identifica como perteneciente a un grupo indígena, el 5.1% son afro descendientes y el 4.7% habla de manera habitual una lengua indígena.

La mayor parte de las conexiones que se realizan en nuestro país son desde casa con el 95.6%, la conexión móvil a través del uso de datos el 54.7% y ha habido una disminución importantes en la conexión que hacen los sitios públicos abiertos en donde la cifras se ubican en el 17.5%.

Aparte las razones es por las cuales las personas se conectan o usan las tecnologías de la información es en el 93% de los casos para comunicarse, el 89.6% para el entretenimiento y en el 89.2% para el uso de redes sociales.

La encuesta establece que el 37.3% de los usuarios, además realizan compras a través de diferentes plataformas en el mayor número de los casos, el 78.7% compra de artículos de higiene personal, en el 50.6% artículos para el hogar y el 38.2% lo utiliza para hacer la contratación de sistemas de transporte a través de plataformas digitales.

La Endutih revela que en México 103.2 millones de personas tienen un teléfono celular, esto es el 84.6% de los mexicanos mayores de seis años y en el 97% de los casos el dispositivo que utiliza es un teléfono inteligente y sólo el 2.9% un teléfono común.

El pago de servicios de telefonia alcanza los 480 pesos para aquellos que tienen un sistema de postpago o contratación de línea, mientras que las personas que utilizan líneas de prepago gastan en promedio 163.70 pesos mensuales.

El aumento durante la última década en el número de usuarios alcanza el 27% y en el caso de las conexiones de los hogares, el aumento es del 25%.

La encuesta además revela que había una reducción significativa en la brecha de conexiones entre zonas rurales y urbanas, en donde al momento el 75.2% de las personas que erradican en comunidades rurales tienen ya una conexión estable.

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