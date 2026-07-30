Crece hasta 30% la demanda y adquisición de inmuebles en inmediaciones del AIFA

La demanda y adquisición de viviendas y espacios comerciales en la zona Oriente del estado de México, particularmente en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ha ido en incremento de manera importante a los largo de los últimos dos años en hasta un 30 por ciento.

(Foto: Especial).

Jessica Ramírez, presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios señaló que municipios como Tecamac, Nextlalplan, Huehuetoca y Zumpango han tenido un desarrollo exponencial principalmente de vivienda de interés social que oscila entre los 850 mil pesos hasta un millón 250 mil pesos por la serie de actividades económicas que se han desarrollado.

A pesar de que durante años la zona tuvo limitaciones en su crecimiento, al momento se tienen mejores condiciones y la colocación de vivienda usada como nueva se ha detonado de manera significativa con potencial de crecimiento sin embargo al momento no se tiene información sobre recuperación de vivienda abandonada.

«Se trata fundamentalmente de viviendas de dos y tres recamaras en espacios de 60 a 80 metros cuadrados, también hay comercialización de departamentos pero esta ha sido más limitada, si notamos una aceleración en los procesos, prácticamente se puede cerrar un contrato en menos de 20 días cuando antes podía tardar varios meses»

Explico que a la par se ha desarrollado centros comerciales, locales en renta y la proliferación de servicios que han permitido incrementar tanto el interés como la plusvalía de la región, esto además ha despertado el interés por nuevos desarrolladores de la creación de vivienda en el esquema de fraccionamientos cerrados con algunas amenidades como áreas de uso común, zonas pet friendly e incluso con alberca, espacios que tienen un valor comercial mayor

El AIFA ha sido el detonante principal de la zona con la generación de zonas industriales y desarrollo de naves logísticas que se espera tengan un auge aun mayor en los siguientes meses por lo que destacó es indispensable acercarse a profesionales del sector para garantizar que las inversiones que se realicen sean confiables, los procesos legales adecuados y los predios o viviendas adquiridas no tengan condiciones que después deban ser atendidas.

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