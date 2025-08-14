Crece informalidad por falta de incentivos fiscales y mejora regulatoria

El sector empresarial se encuentra desprotegido y sin avances significativos en materia de mejora regulatoria, combate a la informalidad e inseguridad, donde las autoridades de los tres niveles de gobierno han quedado a deber.

Fernando Reyes Muñoz, presidente de Canaco (Foto: Especial).

Fernando Reyes, presidente de la Cámara de Comercio del Valle de Toluca, señaló que las cifras de informalidad han ido al alza de manera constante durante años. Esto, dijo, es reflejo de la falta de interés de las autoridades para atender el problema y un claro mensaje de que no es un tema prioritario. Mientras tanto, para los comerciantes, cada vez resulta más rentable trabajar sin obligaciones regulatorias, fiscales y operativas.

“La situación refleja muy poco esfuerzo de las autoridades por fomentar la formalidad. Ser informal es mucho más fácil; operar en el comercio informal está creciendo porque se permite, y lo permiten las autoridades. ¿Qué ventaja me representa estar en la formalidad, si ello implica compromisos, obligaciones y mayor exposición en materia de seguridad? El reto es muy grande”.

Indicó que, desde el Gobierno Federal, no se ha promovido una reforma fiscal que contemple beneficios ni que busque fomentar el comercio formal o mejorar las operaciones de las empresas. A nivel estatal, añadió, el tema de mejora regulatoria se ha quedado en mesas de trabajo y más reuniones, pero sin que se concrete ningún beneficio real.

“No hemos avanzado en mejora regulatoria. Se ha quedado en mesas; solo hay buenas intenciones, pero no se han traducido en actos reales ni en acciones contundentes”.

Reyes concluyó que hay una situación de abandono general y que, como en años anteriores, el sector sigue remando contra corriente, con una condición de vulnerabilidad cada vez mayor.

Comentarios

comentarios