Crecimiento de energías renovables es nombrado avance del año por la revista Science

La revista Science designó el crecimiento acelerado de las energías renovables a nivel global como el avance científico más significativo del año 2025. La publicación señala que, durante este periodo, la energía generada por fuentes solar y eólica comenzó a superar la producción eléctrica basada en carbón a escala mundial, marcando un punto de inflexión en el modelo energético.

Según el análisis de la revista, las energías renovables, lideradas por la solar y la eólica, crecieron a un ritmo suficiente para cubrir la totalidad de la nueva demanda mundial de electricidad durante la primera mitad de 2025. Además, estas fuentes ya suministran más electricidad a nivel global que el carbón.

Este avance se ha visto potenciado por innovaciones tecnológicas continuas, como el desarrollo de células solares y baterías más eficientes. (Foto: Especial)

China es identificada como el país a la vanguardia de esta transición, consolidándose como líder mundial en la fabricación y despliegue de tecnología renovable, incluyendo paneles solares, turbinas eólicas y sistemas de almacenamiento con baterías de litio. De forma paralela, los sistemas solares residenciales de pequeña escala se han expandido rápidamente en regiones como Europa, el sur de Asia y partes del sur global, proporcionando una fuente de energía accesible y de bajo costo.

El crecimiento de las renovables ha demostrado ralentizar el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero en China, lo que sugiere un posible punto de inflexión global en la mitigación del calentamiento climático.

Sin embargo, Science advierte sobre la persistencia de obstáculos importantes. Estos incluyen el uso generalizado continuado del carbón en varios países, cuellos de botella en las infraestructuras de transmisión y distribución eléctrica, y resistencias políticas en algunas regiones, entre las que se menciona a Estados Unidos.

Expertos consultados por agencias científicas españolas coinciden en el carácter positivo del avance, pero añaden matices. Señalan que el despliegue masivo de renovables es una condición necesaria, pero no suficiente, para afrontar el cambio climático. Entre los desafíos pendientes destacan la necesidad de adaptar las redes eléctricas, desarrollar soluciones de almacenamiento de energía a gran escala, electrificar sectores de difícil descarbonización y gestionar las tensiones geopolíticas asociadas al dominio industrial de China en estas tecnologías. También se apunta que la transición energética en China no ha implicado el abandono total del carbón, el cual aún desempeña un papel de respaldo en su sistema energético.

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