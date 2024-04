Cuatro ciudadanos solicitan registro para ser candidatos independientes a presidencia municipal

Hasta el momento, de los nueve ciudadanos que lograron reunir el apoyo ciudadano para o tener una candidatura independiente para una presidencia municipal, cuatro de ellos han acudido al Instituto Electoral del Estado de México a solicitar si registro.

Buscará la presidencia del municipio de Apaxco, Luis Fernando Ambrocio; por el Municipio de Xonacatlán, Xóchilt América Variller; de Malinalco, Armando Trujillo Valdín, y por el Municipio de Temascalapa, Juan Alvarado Solís.

Cabe señalar que en caso de ser avalado su registro, el financiamiento aprobado por parte del Consejo General del IEEM, para obtención del voto para candidaturas independientes es de 1 millón, 809 mil 2.54 pesos para candidaturas independientes, es decir, cerca de dos millones de pesos, sin embargo, este monto como lo explico el director de Partidos Políticos Oswaldo Tercero Gómez, será repartido entre todas las candidaturas independientes que sean aprobadas.

«En el caso de los independientes, se toma una parte como se hace el cálculo para los partidos nuevos: se hace una bolsa, y esa bolsa se divide entre el número de candidatos independientes que haya, es decir, tenemos nueve con posibilidades, al momento han presentado su solicitud 4, si vinieran solo seis, será entre esos seis, pero si sí vienen los nueve, pues serán, entre esos nueve.

«Ahora, eso se les reparte, no rebasa los topes, esa es la otra; entonces, no no hay ese problema porque no rebasa los topes. Y ellos cómo pueden complementar, ah pues a través de aportaciones personales, a través de aportaciones voluntarias, lo que sí con las limitaciones que existen, no puede haber recursos públicos, no puede haber recursos en efectivo de dudosa procedencia».

Finalmente recordó que los independientes desde que hicieron su escrito de manifestación de intención, presentaron un Acta Constitutiva, un RFC y una cuenta de bancaria que está siendo monitoreado por el INE, así, todo lo que reciban y eroguen en la etapa de campañas, también va a ser fiscalizado por el INE.

