Cuida tu vista, ISSEMYM emite recomendaciones para observar el eclipse de Sol

El próximo lunes 8 de abril se llevará a cabo un eclipse de Sol que será visible en varios estados de México, incluido el Estado de México. Sin embargo, los especialistas en Oftalmología del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM) advierten sobre los riesgos para la salud visual al observarlo de forma directa, ya que los rayos solares pueden causar daños irreversibles en la retina.

Para observarlo deberán protegerse con lentes de filtro de rayos ultravioleta categoría UV 400. (Foto: Especial)

Para disfrutar del evento astronómico sin poner en peligro la vista, es fundamental protegerse con lentes de filtro de rayos ultravioleta categoría UV 400. Estos lentes ayudan a reducir la exposición a la radiación ultravioleta (UVA) emitida por el Sol, lo que disminuye el riesgo de sufrir daños oculares.

Los especialistas recomiendan limitar el tiempo de exposición directa al eclipse a solo unos segundos, incluso con lentes protectores, para minimizar el estrés oxidativo en las células de la retina. Es importante descansar la vista entre cada periodo de observación para evitar posibles daños.

Es crucial destacar que los lentes oscuros o polarizados convencionales no brindan protección adecuada contra la radiación ultravioleta y no deben utilizarse para observar un eclipse solar. Estos lentes solo reducen la intensidad de la luz y no protegen contra los daños oculares.

Se hace un llamado especial a las madres, padres y cuidadores de niños y adolescentes, así como a las personas mayores, quienes son más susceptibles a sufrir daños oculares debido a su mayor sensibilidad a la radiación. En caso de experimentar cualquier molestia ocular durante o después del eclipse, se recomienda acudir a un médico para una evaluación adecuada.

