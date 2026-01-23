Cuidados animales, emprendimiento, juzgados LIBRES y vacunación, temas noticiosos de este viernes

1.⁠ ⁠En el Parque Ecológico Zacango fue implementado un protocolo de cuidados especiales con la intención de garantizar el bienestar de los animales bajo su cuidado, esto ante el descenso de las temperaturas que se han registrado en las últimas semanas en la región.

2.⁠ ⁠La Diputación Permanente aprobó la reforma de diversos artículos de la Constitución del Estado para la creación de juzgados libres especializados en la emisión de órdenes y medidas de protección. El siguiente paso será la elaboración de las reglas secundarias para su implementación.

3.⁠ ⁠El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Legislatura local, Francisco Vázquez Rodríguez afirmó que la paridad de género en el Tribunal de Justicia Administrativa aún puede lograrse, al faltar seis magistrados por designar. Además, aclaró que no existe denuncia contra el presidente saliente Gerardo Becker.

4.⁠ ⁠El próximo 29 de enero, la Secretaría de Desarrollo Económico llevará a cabo la Primer Caravana de Economía Social y Empleo, de las 12 que se realizarán a lo largo del año en diferentes regiones del estado de México. En esta ocasión se realiza en el municipio de Amecameca.

5- El alcalde de Toluca, Ricardo Moreno, puso en marcha la Escuela Municipal de Emprendimiento, iniciativa que apuesta por el talento, la creatividad y el esfuerzo de las y los emprendedores toluqueños, quienes serán testigos de la consolidación de un modelo educativo que impulsa una economía incluyente, innovadora y con visión al futuro.

6.⁠ ⁠Hasta un 80 por ciento en la caída de sus ventas reportan comerciantes dedicados a la indumentaria y restauración de imágenes religiosas, pues escasos días de la celebración del Día de la Calendaria, vendedores que se ubican en la avenida Alfredo Del Mazo señalan que la combinación de una situación económica precaria y el debilitamiento de la tradición han generado que los que las ventas vayan en picada este 2026.

7.⁠ ⁠La diputada Martha Azucena Camacho Reynoso, del grupo parlamentario de Morena, presentó una iniciativa de decreto para declarar la técnica artesanal de elaboración de la bebida “Tecuí”, del municipio de Calimaya, como patrimonio cultural inmaterial del estado de México, la cual fue aprobada por unanimidad en lo general y en lo particular.

8.⁠ ⁠El gobierno estatal mantiene una campaña permanente de vacunación contra el sarampión en todo el territorio estatal. Durante 2025 y 2026 se han aplicado un millón 524 mil 504 dosis de este biológico, cifra que representa poco más del 10 por ciento de las dosis administradas a nivel nacional.

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