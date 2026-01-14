Cuidar salud mental es necesario para tener un bienestar integral: Codhem

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, el Mtro. en psicología y criminólogo Octavio Andrade Carbonell, integrante de la Unidad Interdisciplinaria de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), explicó que la salud mental se define como un estado de bienestar en el que la persona puede tomar decisiones favorables para su vida; comprender y manejar sus emociones -inteligencia emocional; e interactuar de forma adecuada en la sociedad, con familia, amigos y en el trabajo.

El psicólogo Octavio Andrade explicó que una mala salud mental deteriora la calidad de vida integral y hay señales de alerta como la depresión que indican un problema y la necesidad de ayuda (Foto: Especial).

La salud mental, dijo, es un derecho humano implícito, ya que forma parte del derecho a la salud en su concepción más amplia de bienestar integral y de las condiciones necesarias para alcanzar el auténtico bienestar físico y mental.

Andrade Carbonell aseguró que una mala salud mental deteriora la calidad de vida integral y existen señales de alerta que indican un posible problema que necesita de ayuda, como cambios bruscos de estado de ánimo, explosiones de ira o enojo desproporcionado, alteraciones en alimentación, pérdida o aumento significativo de peso rápido; problemas de sueño como insomnio, despertares frecuentes, sueño no reparador; tristeza excesiva, depresión, melancolía y llanto frecuente; ansiedad intensa ante situaciones cotidianas, parálisis en la toma de decisiones; ideación suicida o considerar el suicidio como “solución”, así como permanecer en relaciones violentas o abusivas a pesar de reconocer el daño, explicó.

En contraparte, precisó, la salud mental incluye tres dimensiones principales que son la cognitiva: cómo interpretamos la realidad y lo que nos sucede; la emocional: gestión de emociones, y la social: calidad de las relaciones y capacidad para crear vínculos.

El especialista de la CODHEM comentó que este es un tema que requiere atención prioritaria, para que las personas gocen de un estado activo de bienestar cognitivo, emocional y social que les permita vivir con propósito, relacionarse sanamente y enfrentar las adversidades de la vida.

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