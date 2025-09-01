Cultiva México 2025 reconocerá a iniciativas culturales

Por primera vez, la Red Mundial de Ciudades y Gobiernos locales abre en México la convocatoria Cultiva México 2025, con el propósito de reconocer la labor cultural y artística en el país.

Foto: Especial.

Se trata de una convocatoria dirigida a gobiernos municipales y estatales, universidades, grupos, comunidades y/o pueblos indígenas o afromexicanos, organizaciones de la sociedad civil que promuevan los derechos culturales.

A través de Cultiva México se reconocerán a aquellas iniciativas que con un mínimo de tres años de experiencia han logrado un beneficio para sus comunidades en materia cultural y ha ejercer el derecho a la vida artística y cultura; así lo detalló Lucina Jiménez, directora general de Formación Gestión Cultural de la Secretaría de Cultura federal, en entrevista para Así Sucede.

«Puede ser desde un proyecto que está trabajando con juventudes para que tengan espacio de expresión o el trabajo de una organización de la sociedad civil que está trabajando para que las infancias tengan acceso a las Artes o una comunidad indígena o afro mexicana que están luchando por sus danzas porque sabe que ahí hay una reserva de memoria o una universidad que esté realizando un trabajo de investigación», indicó.

Serán 50 las iniciativas que recibirán el reconocimiento, las cuales se integrarán al Banco de Buenas Prácticas de Gestión Cultural y Artística de México para recibir un acompañamiento constante y así garantizar su continuidad.

La convocatoria Cultiva México 2025 cerrará el próximo 30 de septiembre y se publicarán los resultados el 15 de octubre para que de esta forma la ceremonia de premiación se lleve a cabo el 30 de octubre. La convocatoria está disponible en la página web de la Secretaría de Cultura.

