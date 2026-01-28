Cumple Huixquilucan un compromiso más en federal burocrática con la repavimentación de calle

Al visitar la colonia Federal Burocrática con el programa “Huixquilucan Contigo 24/7”, el gobierno municipal cumplió un compromiso más con los habitantes de esta zona, al entregar la repavimentación con concreto hidráulico de la calle Secretaría de Salubridad, toda vez que se atendió la demanda de los vecinos de mejorar la movilidad y construir espacios seguros con infraestructura de calidad.

La presidenta municipal, Romina Contreras, entregó la repavimentación de más de dos mil 288 metros cuadrados con concreto hidráulico de la calle Secretaría de Salubridad.

Al inaugurar esta calle, que consistió en la repavimentación de más de dos mil 288 metros cuadrados y una inversión mayor a 3.1 millones de pesos, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, destacó que mantener las vialidades en óptimas condiciones, además de reforzar la seguridad vial, también reduce tiempos de traslado e incrementa la plusvalía de las viviendas.

“Hoy estamos aquí en Federal Burocrática, con la inauguración de la calle Secretaría de Salubridad, en donde repavimentamos más de dos mil metros cuadrados con concreto hidráulico. El trabajo que realizamos, tanto en infraestructura como en diversos rubros, deja huella, por ello, nuestro compromiso es seguir avanzando para construir un Huixquilucan con mejores condiciones de vida, ya que este tipo de obras mejoran la seguridad de la población y elevan la plusvalía de las viviendas. Gracias por confiar en nosotros”, sentenció la presidenta municipal.

Al recorrer la colonia Federal Burocrática con el programa “Huixquilucan Contigo 24/7” acompañada de vecinos, la alcaldesa Romina Contrerasy servidores públicos de las diferentes áreas del gobierno municipal, atendieron diversas peticiones, entre las cuales destacan la limpieza en calles y el balizamiento de banquetas y topes, con el propósito de reducir el riesgo de accidentes, ya que delimita los espacios de circulación y estacionamiento.

Durante esta visita, habitantes de la zona agradecieron a Romina Contreras la puesta en marcha del programa de Reordenamiento Vial en la avenida Palo Solo, pues los tiempos de traslado se redujeron considerablemente al evitar que vehículos obstruyan esta vialidad principal que conecta varias colonias de la Zona Popular.

“El Reordenamiento Vial en la colonia Palo Solo también beneficia a Ampliación Palo Solo y Federal Burocrática, y se implementa con la finalidad de que quienes transitan por el lugar, lleguen más rápido a sus destinos, lo que representa un ahorro en el tiempo de traslado y en sus bolsillos”, comentó la alcaldesa.

En apoyo a los comerciantes locales, durante esta jornada de “Huixquilucan Contigo 24/7”, el gobierno municipal entregó licencias de funcionamiento para impulsar la economía y la generación de empleos, al tiempo de validar la operación de las unidades económicas y quepuedan operar de manera productiva y formal.

Asimismo, Romina Contreras anunció que en los próximos meses se rehabilitará el Deportivo “Federal Burocrática”, con el mantenimiento y colocación de pasto sintético en las canchas de basquetbol y futbol, respectivamente, con el propósito de promover el deporte entre todos los miembros de familia y, de esta manera, cuidar su salud.

Al finalizar el recorrido de “Huixquilucan Contigo 24/7”, llevó a cabo una jornada médica asistencial en apoyo a las personas que viven en situación de vulnerabilidad y entregó apoyos funcionales a adultos mayores.

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