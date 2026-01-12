Cumplen con reconstrucción de calle en el tramo de San Pedro Totoltepec a Boulevard Aeropuerto

En beneficio de más de 20 mil habitantes de la zona, el gobierno de Toluca continúa con la reconstrucción integral de la calle Agustín Millán, uno de los principales accesos a la comunidad de San Pedro Totoltepec, que conecta directamente con el Boulevard Aeropuerto.

Obras hechas con el respaldo del Gobierno del Estado a través de la Junta Local de Caminos, muestran suma de voluntades para beneficio colectivo (Foto: Especial).

Este lunes, 12 de enero, inició la tercera etapa de la obra, informó el presidente municipal Ricardo Moreno, quien subrayó que se trata de un compromiso cumplido de su administración y destacó que esta vialidad se encontraba en condiciones críticas, lo que afectaba la movilidad y la imagen de una de las comunidades más importantes del municipio.

Ricardo Moreno recordó que en una primera etapa, realizada entre agosto y octubre, se pavimentó el tramo que va de la calle Hidalgo al panteón municipal, correspondiente a la jurisdicción municipal. Sin embargo, el resto de la vialidad pertenecía al ámbito estatal, lo que representó un reto administrativo y financiero.

Gracias a la coordinación con la Junta de Caminos del Estado de México y al apoyo de empresas que realizaron aportaciones de mejora, se concretó la segunda etapa en noviembre y ahora se da paso a la tercera, con la que se concluirán 500 metros adicionales de pavimentación.

El alcalde enfatizó que estas labores demuestran que, con voluntad, imaginación y trabajo conjunto, se pueden resolver problemas incluso más allá de las competencias directas del municipio, pues dijo, cuando se pone el corazón, la palabra y el compromiso por delante, se cumple.

Finalmente, anunció que este mismo año se buscará concretar otro proyecto clave para la zona, la rehabilitación del camino que conecta El Cerrillo Vista Hermosa con San Pedro Totoltepec, comunidades hermanas cuya vialidad actualmente se encuentra en muy malas condiciones.

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