Cumplen Rocío Pegueros y Ricardo Moreno fiesta de ensueño a 152 quinceañeras

La Presidenta del DIF Toluca, Rocío Pegueros y el alcalde Ricardo Moreno, hicieron realidad el sueño de 152 jóvenes toluqueñas, quienes entre sonrisas, coronas y vestidos brillantes que durante meses imaginaron, vivieron uno de los días más importantes de sus vidas al celebrar sus quince años.

Entre coronas, vals e ilusión se hizo realidad el anhelo de jóvenes toluqueñas.

La emoción comenzó desde temprana hora pues el maquillaje, peinado y vestido daban forma a un día esperado por las festejadas y sus familias, quienes acompañaron la preparación de este sueño, que es realidad con la solidaridad y el trabajo colectivo.

Durante la celebración, Pegueros Velázquez, señaló que las jóvenes toluqueñas siempre estarán acompañadas por el Sistema, y que cada sueño cumplido abre la puerta a nuevos horizontes, pues no hay metas imposibles cuando la comunidad se une para acompañar e impulsar su futuro.

Por su parte, el alcalde Ricardo Moreno señaló que este esfuerzo colectivo busca demostrar a las jóvenes que son parte de un grupo vulnerable que, «en Toluca nunca estarán solas», y añadió que esta celebración se volverá tradición en el municipio.

Además la Presidenta y el alcalde agradecieron a las empresas, instituciones educativas, organizaciones civiles y ciudadanos que hicieron posible la celebración, como a Ben Weber (Fort Worth), Novias y Novedades de Toluca, D’ Esthela Novia, Novias “JONY”, María Bonita Boutique, Hermosamia, Zapatería Pedraza, Artessana XV, Joyería Lili, Perfect Lips, Graciela Arredondo y Leobardo Platla, así como de la Prepa 2, el Instituto Superior de Estilismo y Belleza Profesional (ISEBP), Academia Lupita, Academia de Belleza Orgullosamente BESMI, el Centro Superior de Maquillaje Profesional IIMI y el C.A.M. 61, quienes contribuyeron a hacer de esta celebración una experiencia inolvidable.

Asimismo, reconocieron el apoyo de Barbacoa Don Beto, Tacos el Texano, Don Benja Carnitas, La Cueva de Juanito, Floracopio, La Perlita, Truck Fest Toluca, Esperanza, Bistro Mecha, La Moderna, Amoxcalli, Coca-Cola FEMSA, Plásticos Menrey, Arizmar S.A. de C.V., La Abejita Zapatería, Glam Eventos, Fierros Viejos, el Pastor de Estados Unidos, el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, DJ Clarck, Rafa Viniles, Spartan Riders MC Toluca, la Dirección General de Inclusión y Fortalecimiento Educativo, la Dirección de Educación para Jóvenes y Adultos, la Supervisión de Educación para Jóvenes y Adultos A019, Tintorería Miranda, Restaurante Nasensa, Transportes Herrera y la Federación de Comerciantes y Emprendedores Nacionales A.C., y Pastelería La Cruz, cuya generosidad hizo posible la donación de alimentos, transporte, servicios, logística, belleza y diversos apoyos que transformaron una ilusión en una realidad para las quinceañeras y sus familias.

Al compás de Por fin veo ya la luz, las jóvenes protagonizaron el vals que dio inicio a uno de los momentos más esperados de la tarde, pues entre aplausos, miradas orgullosas y algunas lágrimas, madres, padres y familiares atesoraron un instante que quedará para siempre en la memoria de sus hijas.

Previo a la fiesta, la Presidenta del DIF, el alcalde y las festejadas con sus familias asistieron a una misa en la Catedral, donde el presbítero Antonio Hurtado reconoció que es la primera vez que este recinto recibe a tantas quinceañeras, quienes agradecieron esta etapa de sus vidas y recibieron un mensaje de esperanza, unidad y fortalecimiento de los valores familiares antes de celebrar este momento tan significativo.

Además, las quinceañeras se tomaron una fotografía grupal y, entre mariachi y música en vivo, emprendieron su viaje hacia la celebración en una caravana de tráileres, vochos y motocicletas, regalando a Toluca una postal inolvidable de alegría, comunidad y sueños cumplidos.

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