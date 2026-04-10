Cumplimentan orden de aprehensión contra implicado en el delito de homicidio registrado en Naucalpan

Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en conjunto con elementos de la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) y Policía Municipal de Naucalpan, cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Juan “N”, alias “El Güero”, quien es investigado por su probable intervención en el hecho delictivo de homicidio calificado en agravio de un hombre, en esa demarcación.

El ilícito lo habría perpetrado junto con otro sujeto, en el mes de septiembre de 2023 (Foto: Especial).

Los hechos por los cuales es investigado se registraron el 14 de septiembre del año 2023 cuando la víctima se encontraba en compañía de otra persona en calles de la colonia San Luis Tlatilco, lugar al que arribaron el ahora detenido y otro sujeto a bordo de una motocicleta, mismos con los que habría iniciado una discusión al parecer por el control de la venta de estupefacientes en la zona.

De acuerdo con la indagatoria, los implicados habrían detonado un arma de fuego en contra de la víctima, ocasionándole lesiones que derivaron en su muerte y después huyeron a bordo del vehículo referido.

Tras tener conocimiento de los hechos, la Fiscalía Edoméx inició la investigación correspondiente por el delito de homicidio, por lo que el Agente del Ministerio Público llevó a cabo actos de investigación que permitieron establecer la probable intervención de Juan “N” en este ilícito.

El Representante Social, con los datos de prueba reunidos, solicitó a la Autoridad Judicial librar orden de aprehensión contra este sujeto, mandamiento judicial al cual le dieron cumplimiento Policías de Investigación, así como elementos estatales y municipales de Naucalpan, quienes lo ingresaron al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla para que sea resuelta su situación jurídica.

Al detenido se le debe considerar inocente hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra.

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