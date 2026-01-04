Cumplimentan orden de aprehensión contra presunto feminicida localizado fuera del Edoméx

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en colaboración con la Fiscalía General de Justicia de Jalisco, cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Miguel Ángel “N” por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio. La detención se realizó en Puerto Vallarta, Jalisco.

Según la investigación iniciada por la FGJEM, los hechos ocurrieron el 19 de junio de 2024. La víctima y el hoy detenido se encontraban al interior de un vehículo cuando, presuntamente, Miguel Ángel “N” la agredió físicamente, causándole lesiones que le provocaron la muerte. Posteriormente, abandonó el cuerpo en las inmediaciones de la colonia Isidro Fabela, en el municipio de Lerma, y huyó del lugar.

Tras la investigación, la Fiscalía mexiquense solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en su contra. (Foto: SSEM)

El presunto implicado abandonó el Estado de México, lo que motivó a sus familiares a solicitar y publicar una ficha de búsqueda por desaparición.

El sujeto fue localizado por las autoridades internado en el Hospital Regional de Puerto Vallarta. Desde diciembre de 2025 permaneció bajo custodia mientras recibía atención médica. Una vez que sus condiciones de salud mejoraron y fue dado de alta, se procedió a cumplimentar la orden de aprehensión.

Miguel Ángel “N” fue trasladado al Estado de México e ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social correspondiente, donde quedó a disposición de la autoridad judicial para que defina su situación legal. Se recuerda que, de acuerdo con el principio de presunción de inocencia, el detenido debe ser considerado inocente hasta que una sentencia judicial firme establezca lo contrario.

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