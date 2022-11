Inicia temporada de avistamiento de la mariposa Monarca

La temporada de hibernación 2022-2023 de la Mariposa Monarca dio inicio, razón por la cual la Secretaría de Cultura y Turismo, a través de la Subsecretaría de Turismo, invita a visitantes nacionales y extranjeros a admirar este espectáculo natural en los Santuarios del estado de México y seguir el Código del Turista Responsable para respetar, proteger y preservar esta especie.

Los Santuarios que abrirán al público son los Paradores Turísticos Macheros y El Capulín, en Donato Guerra, el Parador Turístico La Mesa, en San José del Rincón, y Piedra Herrada, en Temascaltepec.

Esta temporada concluye el 31 de marzo y los horarios de visita a los Santuarios van de 8:00 a 17:00 horas. El costo de acceso varía entre los Santuarios, en el caso de Macheros, El Capulín y La Mesa es de 80 pesos para los adultos y 50 pesos, menores de edad, de seis a 12 años. En Piedra Herrada el acceso general es de 100 pesos para adultos y 70 pesos para menores en el mismo rango de edad.

Cada año, los bosques del Estado de México se convierten en testigos de uno de los fenómenos únicos de la naturaleza, la migración de la mariposa monarca, que recorre más de 400 mil kilómetros, desde Canadá, para hibernar en los límites de Michoacán y la entidad mexiquense.

La mariposa monarca pasa la mayor parte de su vida en Estados Unidos y Canadá, y en época invernal migra a tierras mexicanas; para poder hibernar busca los cálidos bosques de oyamel, pino, encino y cedro que se encuentran en territorio mexiquense.

Para el avistamiento de la Mariposa Monarca se invita a las y los visitantes a seguir las acciones del Código del Turista Responsable como, no molestar, no tocar ni llevarse mariposas, respetar el horario de los Santuarios; no introducir alimentos ni bebidas alcohólicas, no introducir armas ni objetos punzocortantes, no llevar mascotas, no fumar, permanecer en silencio, así como no llevarse flora y/o fauna de los Santuarios, entre otras.

Un dato importante que se debe conocer es que la Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca también es una importante zona de captación de agua de lluvia y un punto estratégico para la conservación de la biodiversidad del país, por ello recibió la declaratoria de la UNESCO como Bien Patrimonio Mundial Natural.

Para más información de los Santuarios se puede consultar el sitio web https://experiencia.edomex.gob.mx/.

