Dará OFiT concierto en el Teatro Morelos con la Sinfonía del Nuevo Mundo

Este domingo 12 de abril, la Orquesta Filarmónica de Toluca regresa al Teatro Morelos con un concierto en el que interpretará la Sinfonía del Nuevo Mundo de Antonín Dvořák en el marco de su Temporada Dominical.

(Foto: Especial)

Se trata de una de las sinfonías más famosas que ha sido incluida en películas, series y conciertos; es obra dividida en cuatro movimientos; el primero hace una evocación al multiculturalismo; el segundo hace una reflexión de la unión de los pueblos a través de la paz mediante el personaje de Hiawatha, un líder nativo americano. El tercer movimiento hace una referencia de la unión de todas las naciones. El cuarto movimiento describe la grandeza del llamado Nuevo Mundo.

En entrevista para Así Sucede, Gerardo Urban y Fernández, director de la Orquesta Filarmónica de Toluca, explicó que la Sinfonía del Nuevo Mundo de Antonín Dvořák hace una reflexión de la paz entre las naciones y la riqueza multicultural. Lanza con esta obra como premonitoriamente la idea del nacionalismo del nuevo mundo que tenía que buscar en su región. Dvorak en sus cartas decía ‘es extraordinaria la cantidad de música, de cultura nativa de este lugar y de las culturas que llegaron que debería ser su propio lenguaje. De ahí, nacerá el nacionalismo que años después, por ahí de los años de 1930-1940 imperará en Estados Unidos, imperará en México y en el resto de Latinoamérica. Es una obra clave de la cultura musical”, explicó.

El concierto de la Orquesta Filarmónica de Toluca interpretando la Sinfonía del Nuevo Mundo será este domingo 12 de abril a la una de la tarde en el Teatro Morelos de Toluca con entrada libre. Después de este concierto, la OFiT tendrá una presentación en el mismo recinto el 26 de abril, así como el 10 de mayo.

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