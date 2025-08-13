Hoy es el Día Internacional de la Juventud que se celebra desde el año 2000 por lo que estamos en el 25 aniversario. Esta fecha se creó entre otras cosas para promover la participación juvenil, el desarrollo y la inclusión de diversos subgrupos de jóvenes en la sociedad.

En México, los jóvenes constituyen alrededor del 30 por ciento de la población y tienen el poder de influir en la construcción de un futuro más justo y equitativo. Lo podemos ver en la sociedad civil y en la política con el acceso y defensa de los derechos humanos y la construcción de políticas públicas con perspectiva de juventud.

Sin embargo, persiste la subocupación, informalidad, bajos salarios y altos índices de desempleo en comparación con la población adulta. Muchas veces trabajan en condiciones precarias y con ingresos que dificultan su estabilidad económica, como el acceso a vivienda y la formación de patrimonio. Se estima que una gran proporción de jóvenes vive en condiciones de pobreza y enfrentan riesgos sociales como la violencia.

Ante esto es indispensable seguir incluyendo la voz de los jóvenes en todos los niveles de toma de decisiones pues traen consigo ideas nuevas, frescas y diferentes que buscan resolver su situación e impactar en el país. Con el apoyo adecuado, su futuro puede ser prometedor y lleno de oportunidades; tenemos que darles protagonismo a los jóvenes para que existan cambios profundos.

