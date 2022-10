David Álvarez acude al Mundial Absoluto de Pelota Vasca

Como una de las máximas figuras de la selección nacional, David Álvarez Murillo acudirá al Campeonato Mundial Absoluto de Pelota Vasca, que se celebrará en Biarritz, Francia del 22 al 29 de octubre.

Está jugador mexiquense concentrado para llegar en las mejores condiciones al certamen (Foto: Especial).

Ya con una vasta experiencia deportiva en eventos internacionales, el jugador mexiquense aseguró que llega a esta instancia más maduro competitivamente hablando, lo que ha significado una mayor concentración en su preparación de cara a esta competencia.

El pelotari del Estado de México clasificó al Mundial Absoluto en la modalidad de mano individual varonil, luego de que en el pasado Campeonato Nacional, reafirmara su hegemonía y se llevara el primer lugar de la competencia.

“Stich”, como es conocido en la familia de la pelota vasca de México, declaró que está concentrado en cuidar su cuerpo para estar en las mejores condiciones posibles en el evento internacional, ya que así podrá tener un mejor rendimiento en busca de buenos resultados.

Sin embargo, Álvarez aclaró: “no tengo presión sobre si gano o si pierdo, ahora estoy concentrado en llegar bien al Mundial y el resultado se va dar en la cancha, vamos a competir y vamos al fin a saber qué resultados vamos a tener”.

Explicó que con los años, su mentalidad ha cambiado y, a diferencia de otras experiencias en este mismo certamen, se ha concentrado en el cuidado de su cuerpo, sobre todo porque hace cuatro años vivió una lesión durante el evento que no le permitió explotar al máximo su capacidad deportiva.

“Me he concentrado en llegar bien. En el 2018, antes de la semifinal, tuve un desgarre y así jugué la final y quede en segundo lugar, jugué bien pero no di el mejor rendimiento que yo tenía y eso me pone a dudar de mi rendimiento, genera pensar en qué hubiera pasado si no hubiera tenido una lesión y te quedas más contento si das tu mejor rendimiento; porque si te ganan, lo que te queda es seguir trabajando”, concluyó el deportista.

