De diciembre del 2025 al cierre de enero de 2026, suman 122 desaparecidos en Edomex

De acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desparecidas y No Localizadas del Gobierno de México, entre el 1 de diciembre de 2025 y el 29 de enero de 2026 se han reportado 122 personas desaparecidas en territorio mexiquense.

(Foto: Especial).

La estadística oficial detalla que la incidencia por género se distribuye en 70 hombres y 52 mujeres, lo que establece que el 57 por ciento de los reportes en la entidad corresponden al sexo masculino.

Según el registro público, los municipios que presentan la mayor cantidad de casos durante este periodo son Nezahualcóyotl, Ecatepec de Morelos, Naucalpan, Chimalhuacán, Tultitlán y Coacalco.

En cuanto al estatus de las investigaciones y el paradero de las personas, el balance oficial indica que 67 individuos todavía se encuentran en calidad de no localizados, mientras que 55 ya fueron ubicados por las autoridades y sus familiares.

Esta cifra de localización representa el 45% del total de los reportes emitidos en dicho lapso. Respecto a las condiciones de hallazgo de las 55 personas localizadas, el informe técnico precisa que 54 de ellas, equivalentes al 98%, fueron encontradas con vida, mientras que un caso fue reportado como fallecido.

Estos datos reflejan el estado actual de la búsqueda y localización de personas en los municipios con mayor densidad poblacional del estado de México.

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