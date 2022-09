De “Harina” a “Las vocales”, llega el primer protagónico de Ana González Bello

Este 31 de agosto llega a la plataforma Vix+ la película “Las Vocales”; dirigida por Silvia Tort, en la que el público podrá ver las actuaciones de Gabriela de la Garza, Rocío Verdejo, Tania López; Ligia Uriarte y Susana Alexander. El papel protagónico está a cargo de Ana González Bello.

La actriz cuenta con una carrera profesional de 10 años, en los cuales se ha desenvuelto principalmente en el teatro. Hace cinco años, inició con proyectos en cine y televisión. Sin embargo, llegó la pandemia y todo se detuvo hasta que se le presentó la propuesta de hacer un casting para un proyecto del cual no sabía mucho pero que al final le dio mayor proyección en televisión. Y es que Ana González Bello interpretó a Imelda en la serie “Harina”, una producción de Prime Video cuya historia surgió del sketch del llamado Teniente Harina.

En entrevista para Así Sucede, Ana González Bello, detalló que desconocía el sketch que consiguió varios millones de visualizaciones, sin embargo, decidió hacer el casting para la serie protagonizada por Memo Villegas, en la que coincidió con varios actores que iniciaron su carrera en teatro al igual que ella.

“A parte de que es un proyecto de gente muy linda, le tengo mucho cariño a ‘Harina’ porque fue mi primer trabajo pos pandemia. Un poquito antes de la pandemia salió ‘El club’ que fue la primera cosa de tele que hice que igual me abrió las puestas a tener público y empezar a darme a conocer. Cayó la pandemia y pensé ‘ya no voy a volver a trabajar nunca, ósea, no hay manera de que esto mejore, qué va a pasar o cómo le vamos hacer’ y en esas me llega el casting para ‘Harina’, yo no sabía qué era ‘Harina’, yo no había visto el sketch. Hice el casting y como todo te dejan de hablar y ya no te enteras de nada; pasaron las semanas y un día mi agente me dijo ‘te quieren para (el papel de) Imelda”,

Ahora, Ana González Bello presenta su primer protagónico con la película “Las Vocales” en la que da vida a Claudia, una madre soltera que consigue una beca para que su hijo estudie en una escuela particular en donde conoce a algunas mujeres con quienes establece una buena relación y por otro lado conocerá a otras madres que se rigen por estereotipos y que dan un peso importante a la posición económica.

“La historia es sobre seis mamás protagonistas en una comedia como tipo ‘Bad moms’ pero muy a la mexicana y me emocioné mucho y también me emocionó que hubiera tantas mujeres en el elenco y que la directora fuera una mujer. La historia es de una mamá, Claudia es mi personaje, que es mamá soltera, tiene un hijo que es Chuchín a quien interpreta Ruy Gaitán, y se gana una beca para una escuela súper prestigiosa y se encuentra con este mundo de mamás muy ricas, un mundo muy fresa de muchas apariencias”, explicó.

Ana González Bello consideró que uno de los puntos importantes de “Las vocales” es que presenta la maternidad desde diversos puntos de vista con madres de distintas clases sociales, distintas familias, distintas orientaciones sexuales, de distintas edades y diversos problemas familiares, siendo mujeres y madres a la vez.

La actriz adelantó que próximamente estrenará la obra “La hora Radio Roma 2” en el Teatro Helénico; además está por iniciar la filmación de una nueva serie de Amazon Prime Video. Señaló también que recién culminó de filmar una serie para Star+ titulada “El rey de los machos” que aborda lo que en la sociedad mexicana significa ser un hombre.

