De insurgentes a intocables

Centroamérica estuvo en la agenda latinoamericana y mundial durante toda la segunda mitad del siglo XX y de forma muy marcada en la década de los ochentas. Las dictadoras, la guerrilla, los contras, la intervención estadounidense, la participación de México como mediador, las canciones de protesta, la intelectualidad en contra de las dictaduras, los dictadores huyendo de los países que gobernaron y un largo etcétera que se pierde en la noche de los tiempos.

Los más experimentados de mis cuatro lectores seguramente tendrán algún momento de esas historias en la memoria.

Como aquel Concierto por la paz en Centroamérica, que en realidad era el segundo Festival de la Nueva Canción Latinoamericana celebrado en Managua, Nicaragua —el anfitrión fue Carlos Mejía Godoy, autor de la inigualable “Son tus perjúmenes mujer”— en el que actuaron los mexicanos Amparo Ochoa y Gabino Palomares y el cubano Silvio Rodríguez . O los encuentros del Grupo de Contadora, aquellas reuniones diplomáticas clave entre Colombia, México, Panamá y Venezuela para pacificar Centroamérica, a las que asistía en con la representación mexicana aquel canciller delamadridista Bernardo Sepúlveda Amor con una cara de pocos amigos.

Guerras civiles al por mayor. El rechazo de la izquierda mexicana a los regímenes dictatoriales. Organizaciones como el Frente Sandinista o el Frente Farabundo Martí. Al paso de los años, elecciones ganadas por organizaciones emanadas dela guerrilla. Y con el tiempo, los que luchaban por derrocar a la dictadura, erradicar el control estadounidense en la región y dar “justicia social” al pueblo, se han convertido en los nuevos dictadores. Se transformaron en aquello que juraron exterminar.

El Salvador vive un régimen que adquiere, por lo menos, notas antidemocráticas. El poder concentrado en la persona del presidente que empuja políticas de excepción en aras de la seguridad, que se desliza al autoritarismo al permitir la continuidad presidencial y la eliminación de límites al mandato. Nayib Bukele, que tiene el aplauso de algunos mexicanos por sus decisiones contra los criminales, parece encaminar a su país a otro régimen autoritario.

Y en Nicaragua, bajo el yugo del antiguo revolucionario y guerrillero Daniel Ortega, devenido en un déspota que comparte el poder con su esposa, la copresidenta Rosario Murillo, decidió, hace unos pocos días —en el aniversario de la Revolución Sandinista— que no habrá elecciones para impedir que la oposición “intente atrapar el gobierno, atrapar el poder”.

Ortega ganó la presidencia nicaragüense a mediados de los ochentas y la dejó tras un periodo de gobierno. En 2007 volvió al poder y desde entonces, reelección tras reelección, no lo suelta.

Y no parece tener intenciones de hacerlo. Pero esto no ocurrió de la noche a la mañana: hubo un gradual control de las instituciones, debilitamiento de los contrapesos y persecución de los rivales. El arriba firmante agrega: silencio de los que antes cuestionaron a las anteriores dictaduras. Como la izquierda mexicana, que hasta pareciera complacida.

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