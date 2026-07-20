De la UAEMéx al AIFA: crecimiento urbano, empleo y seguridad marcan la agenda mexiquense

1.⁠ ⁠El presidente de la Comisión de Planeación y Gasto Público del Congreso del estado de México, Javier Cruz Jaramillo, consideró viable que la Universidad Autónoma del Estado de México reciba un incremento presupuestal para el ejercicio fiscal 2027, aunque advirtió que el análisis deberá comenzar con anticipación y en coordinación con la institución y el Poder Ejecutivo.

2.⁠ ⁠El sector de estacionamientos en el Valle de Toluca estará operando apenas al 10 por ciento de su capacidad instalada a lo largo de las próximas dos semanas resultado del periodo vacacional de verano que incluye al sector gubernamental y por lo que la actividad en oficina públicas, municipios y en general para la realización de trámites se ve suspendida de manera importante.

3.⁠ ⁠Se han desarrollado más de 40 mil viviendas en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ante las necesidades que se han generado por este nuevo aeropuerto, pero además por los complejos industriales y comerciales en la zona.

4.⁠ ⁠El diputado federal de Morena, Arturo Hernández Tapia, reingresó una iniciativa para regular la gestación subrogada a nivel federal, tras no alcanzar los consensos necesarios en su primera presentación.

5.⁠ ⁠Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México cumplimentaron orden de aprehensión en contra de Juan Daniel «N», Luis Gregorio «N» y Jorge Ramón «N» por su posible responsabilidad en los delitos de extorsión, despojo y contra la propiedad, quienes eran considerados objetivos prioritarios dentro de la Operación Restitución.

6.⁠ ⁠Al corte de junio, la cifra de trabajadores asegurados alcanzó dos millones 61 mil 663, lo que mantiene a la entidad en el segundo lugar nacional en generación de empleos, sólo por debajo de la Ciudad de México. En materia patronal, el estado de México registró 77 mil 87 patrones registrados, un aumento de 150 patrones en comparación con el mes de mayo, pese a que el país tuvo una ligera caída al cierre del primer semestre del año.

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