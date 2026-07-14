De Toluca al Congreso: residuos, justicia, agua y agroindustria en la agenda mexiquense

1.⁠ ⁠En el mes de octubre el ayuntamiento de Toluca presentará un proyecto orientado a eficientar el manejo de los residuos sólidos en Toluca, donde dicha propuesta requerirá de una inversión económica por parte de la administración local además de obtener permisos y autorizaciones en materia ambiental por parte de las autoridades estatales.

2.⁠ ⁠El tigre Kenzo murió por un disparo y no por complicaciones de sedación. La necropsia reveló que el tigre de Bengala falleció por una herida de bala en la cabeza durante el operativo de captura en Tepetlaoxtoc, hallazgo que contradice los reportes iniciales y abre interrogantes sobre lo ocurrido el 2 de julio.

3.⁠ ⁠El Centro de Convenciones del Estado de México será sede del Quinto Foro Internacional Agroindustrial FIA5 organizado por la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación y el gobierno estatal, el cual se llevará a cabo el 7 y 8 de agosto y contará con la participación de más de tres mil personas además de 100 empresas expositoras y cadenas comerciales entre otros.

4.⁠ ⁠Aunque el Congreso del estado de México mantiene en análisis dos iniciativas para expedir la nueva Ley del Agua, la discusión no avanzará hasta que el Poder Ejecutivo presente una propuesta final que permita integrar un solo proyecto, informó el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Legislatura local, Francisco Vázquez Rodríguez.

5.⁠ ⁠Con 56 votos a favor y 18 en contra, el Congreso del estado de México aprobó, durante el Séptimo Periodo Extraordinario de Sesiones, la reforma constitucional en materia de elección de personas juzgadoras, propuesta por el coordinador parlamentario de Morena, Francisco Vázquez Rodríguez, para armonizar la Constitución local con la reforma judicial federal.

6.⁠ ⁠Este domingo cayó un rayo que dejó 12 lesionados en Santiago Tlacotepec, municipio de Toluca. Tres personas continúan bajo observación médica tras resultar lesionadas por la caída del rayo.

7.⁠ ⁠El Congreso del estado de México instaló formalmente la Comisión Legislativa de Seguimiento a los Casos de Amnistía, órgano encargado de dar seguimiento a las solicitudes de personas que buscan acceder a este beneficio previsto en la ley. Hasta el momento, el Poder Legislativo ha recibido una petición de amnistía.

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