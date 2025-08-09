Debaten en Congreso sobre avances y pendientes en el sector salud

En la deliberación de iniciativas para donar tres inmuebles y destinarlos a la construcción de un hospital oncológico y mejorar los servicios de salud para la población sin seguridad social, congresistas de morena defendieron los avances en la materia impulsados por la gobernadora Delfina Gómez y la presidenta Claudia Sheinbaum, mientras que legisladores de PVEM, PRI y MC cuestionaron la calidad de la atención sanitaria.

En el Tercer Periodo Extraordinario de la LXII Legislatura mexiquense, se aprobaron las iniciativas de la gobernadora para desincorporar bienes del patrimonio estatal y donarlos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y a los Servicios de Salud del IMSS-Bienestar. Los legisladores de morena Samuel Hernández Cruz, Octavio Martínez Vargas y Angélica Pérez Cerón coincidieron en que existe un esfuerzo significativo por parte de ambos niveles de gobierno para fortalecer un sector históricamente desatendido.

El diputado Samuel Hernández subrayó que nunca se había destinado tanto presupuesto al sector salud, con una inversión de 2.3 billones de pesos (34 por ciento del presupuesto federal) y producción de medicamentos por 12 mil millones de pesos para combatir el desabasto. Destacó también la inversión en infraestructura médica, como los 12 mil 500 millones de pesos del IMSS y 4 mil 200 millones del IMSS-Bienestar, así como la construcción de cuatro hospitales en Chimalhuacán, Ecatepec, Nezahualcóyotl y Chicoloapan; unidades de medicina familiar en Ecatepec, Ixtapaluca, Valle de Chalco, Tlalnepantla, Chalco y Texcoco; además de centros de desarrollo infantil y salas de hemodiálisis.

Legisladores llaman a fortalecer infraestructura y abastecimiento en el sector salud

La parlamentaria Angélica Pérez aseguró que el Congreso debe sentirse orgulloso de ser parte de este primer paso que busca brindar salud y seguridad a la ciudadanía, y subrayó el compromiso de la gobernadora con el bienestar de las y los mexiquenses.

El diputado Octavio Martínez resaltó que tanto la gobernadora como la presidenta identificaron un problema grave en materia oncológica, por lo que las donaciones permitirán brindar servicios especializados. También señaló que falta aclarar el presunto desvío de más de mil millones de pesos en el Instituto de Salud estatal.

La legisladora Honoria Arellano se pronunció a favor de ampliar la infraestructura sanitaria, pero consideró urgente abastecer de medicamentos a hospitales y centros de salud.

El congresista Eduardo Zarzosa pidió dejar de usar los errores de administraciones pasadas como justificación y dar seguimiento a las necesidades actuales, mientras que Ruth Salinas advirtió que la transición al IMSS-Bienestar ha sido caótica, con personal médico trabajando bajo protesta en 85 unidades del Valle de Toluca.

