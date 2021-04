Debemos seguir viviendo y adaptarnos a las nuevas condiciones: Fey

Este 2021, la cantante mexicana Fey cumple 26 años de carrera musical y lo celebrará con la transmisión del concierto que ofreció en la Arena Ciudad de México como parte de su gira “Desnuda Tour”.

(Foto: cortesía).

La intérprete de música pop, adelantó en una conferencia de prensa virtual que con este espectáculo hace una remembranza de las diferentes etapas por las que ha atravesado como cantante y hará un recuento de cómo ha evolucionado a través de sus canciones.

Al preguntarle sobre los cambios que como artista ha experimentado a lo largo de 26 años, Fey consideró que su música ha acompañado a su público en cambios importantes y uno de ellos es la facilidad que ahora las redes sociales y las plataformas digitales otorgan para que la música continúe de alguna forma, a pesar de las condiciones actuales que impiden la realización de eventos masivos.

“Ha sido un proceso muy diferente desde el comienzo de un ‘Media naranja” de un ‘Azúcar amargo’, de un ‘Muévelo’. Ha sido una historia compartida, somos familia, así me han hecho sentir el público, así me han hecho sentir lo que crecieron conmigo. Nos vestimos igual, sentimos igual, cantamos igual, formamos parte de una generación que ahora da la vuelta y está en un mundo de redes, por ejemplo, que era inexplicable si te lo comentaban y ahora es lo máximo y es nuestra forma de vivir y hoy en día estamos aquí gracias a eso y podemos avanzar y seguir conectados y para mí el ir transformándome como artista es nada más ir viviendo. Yo creo que viví las etapas muy naturales, fui pasando cada uno de los momentos que me regaló la vida, en ese momento las canciones”, señaló la cantante originaria de la Ciudad de México.

Sobre la grabación de nuevos temas, Fey aseguró que está preparando varias canciones desde su hogar y espera que próximamente las pueda presentar en un evento en vivo, sino será a través de las plataformas digitales, aunque aún no hay fecha definida.

Fey reconoció que la actual situación mundial ha obligado a toda la industria musical y el espectáculo en vivo a sufrir cambios, sin embargo, lo importante, consideró, es adaptarse a esta nueva realidad y la música no podía ser la excepción.

“(Los eventos a través de streaming) Tienen otra magia que llega a todo el mundo a todos lados al mismo tiempo, lo cual no está mal, está increíble también poderlo hacer. Nos estamos adaptando todos a las nuevas circunstancias, lo importante es no dejar, no frenarte y no esperar a que todo cambie algún día y entonces regrese a ser como era y ahí empiezo a vivir, no señores. Creo que hay que seguir viviendo, hay que seguir, hay que adaptarse, resiliencia (y necesitamos) tener mucha porque hay que seguir siendo, viviendo, disfrutando y entendiendo para dónde van las olas para dónde va el agua y fluir con ella porque sino te quedas estancado y creo que eso es la maravilla que tienen hoy en día las redes y es lo que estamos intentando hacer los artistas”, señaló

En la misma conferencia de prensa, Fey adelantó que este año planea comenzar a trabajar con otros artistas para poder crear más música y reconoció que en algún momento le gustaría realizar alguna colaboración con varios Dj’s de los años 80.

Finalmente, aseguró que hay varias canciones de otros artistas que desearía grabar aunque no especificó qué agrupaciones y recordó que hace varios años grabó canciones de Mecano por lo que no descarta hacer algo similar más adelante.

